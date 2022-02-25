MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun'dan yeni pozlar! Olay oldu

Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun'dan yeni pozlar! Olay oldu

25.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları TikTok, YouTube Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 21 yaşındaki fenomen Mika Can Raun, kısa süre önce güzelleşmek uğruna ameliyat masasına yattığını ve bir dizi operasyon geçirdiğini söylemişti. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü fenomen Instagram'dan yaptığı son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Mika Can Raun, son görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyor. Kısa süre önce ameliyat masasına yatan ve dudak, diş, alın, çene, burun operasyonu geçiren Mika Can Raun adeta bambaşka birisi oldu.

274657097-256982833276782-203438737-VjRq

Ayrıca ünlü fenomenin cinsiyet değiştirdiği de iddia edildi ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmuyor.

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Mika Raun estetikle bambaşka biri olduArmağan Çağlayan'a katılmıştı! Mika Raun estetikle bambaşka biri oldu

Raun'un estetik operasyon öncesi ve estetik operasyon sonrası arasındaki farkı gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

274570526-908611303167889-357119122-t8Zg
Estetik operasyon yaptırdığını YouTube üzerinden paylaştığı bir video ile duyuran ve son görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Raun, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

274567566-472070361076397-860760482-ykcv

Estetik operasyon sonrası yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Raun'un değişimi ağızları açıkta bıraktı. Bambaşka bir görünüme kavuşan genç fenomeni takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

274520061-132587285938843-619646553-v3Ux

274511279-940689666645679-355934989-polA

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Putin'e bir darbe daha! "Onayladık"

Putin'e bir darbe daha! "Onayladık"

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Zelenskiy: Bugün Kiev'e tank saldırısı bekliyoruz

Zelenskiy: Bugün Kiev'e tank saldırısı bekliyoruz

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

İlginizi Çekebilir

Herkes bu durumu yaşıyor! Sıkıcı seks hayatınızı baştan yaratın

Herkes bu durumu yaşıyor! Sıkıcı seks hayatınızı baştan yaratın

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi

Tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.