Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun'dan yeni pozlar! Olay oldu

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Mika Can Raun, son görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyor. Kısa süre önce ameliyat masasına yatan ve dudak, diş, alın, çene, burun operasyonu geçiren Mika Can Raun adeta bambaşka birisi oldu.

Ayrıca ünlü fenomenin cinsiyet değiştirdiği de iddia edildi ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmuyor.

Raun'un estetik operasyon öncesi ve estetik operasyon sonrası arasındaki farkı gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.



Estetik operasyon yaptırdığını YouTube üzerinden paylaştığı bir video ile duyuran ve son görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Raun, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Estetik operasyon sonrası yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Raun'un değişimi ağızları açıkta bıraktı. Bambaşka bir görünüme kavuşan genç fenomeni takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.