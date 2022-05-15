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Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Azerbaycan Eurovision 2022 finalinde kaçıncı oldu?

15.05.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2022'nin kazananı belli oldu. Her sene gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki ilk yarı finali 10 Mayıs Salı günü, ikinci yarı finali ise 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi. Bugünkü büyük final sonrası kazanan ülke merak konusu oldu. Peki Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Azerbaycan Eurovision 2022 finalinde kaçıncı oldu? İşte detaylar...

Eurovision 2022 heyecanı bu akşam gerçekleştirilen büyük finalle son buldu. Yarışma YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Sertab Erener, 2003'te “Everyway That I Can” ile Türkiye'yi temsil etmiş ve ülkemize birinciliği getirmişti. Türkiye'nin 2013 yılından beri katılmadığı yarışmanın bu seneki birincisini merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Azerbaycan Eurovision 2022 finalinde kaçıncı oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EUROVİSİON 2022 KİM KAZANDI, HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

Eurovision 2022, İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour'da yapıldı. Eurovision 2022'nin birinci yarı finalinde Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda ve Portekiz finale kalmayı başarmıştı.
Eurovision 2022 ikinci yarı finalinde ise finale kalan ülkeler; Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya olmuştu.
Geçtiğimiz senenin birincisi İtalya'da gerçekleştirilen yarışmaya Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya doğrudan katıldı.
Ülkemizin, 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision bu sene televizyondan yayınlanmadı. Eurovision'u takip etmek isteyen vatandaşlar yarışmayı, Eurovision Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izledi. Heyecanın bir an olsun eksilmediği Eurovision 2022'de kazanan bu gece yarısı belli oldu.

EUROVİSİON 2022 HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

EUROVİSİON 2022 HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?
Eurovision 2022'nin kazananı Kalush Orchestra'nın "Stefania" şarkısıyla temsil ettiği Ukrayna oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Azerbaycan Türkiye Ukrayna
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