Eurovision 2022 heyecanı bu akşam gerçekleştirilen büyük finalle son buldu. Yarışma YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Sertab Erener, 2003'te “Everyway That I Can” ile Türkiye'yi temsil etmiş ve ülkemize birinciliği getirmişti. Türkiye'nin 2013 yılından beri katılmadığı yarışmanın bu seneki birincisini merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Azerbaycan Eurovision 2022 finalinde kaçıncı oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...