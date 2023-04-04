Konserin ortasında bir anda kucak dansı yapmaya başladı! Çevresindekilere aldırış dahi etmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde ünlü sanatçı Taylor Swift’in turnesi sırasında bir konseri vardı. Swift’in “Ready For It” şarkısını seslendirdiği sırada kendilerini ortamın büyüsüne kaptıran bir çift nerede olduğunu adeta unutarak yakınlaşmaya başladı. İsmi açıklanmayan çiftten kadın bir anda kucak dansı yapmaya başlayınca o anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

TikToker Liv tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanamıyorum. Yanlarında çocuklar varken bunu nasıl yaparlar?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onları rahat bırakın” yorumunu yaptı.