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Konserin ortasında bir anda kucak dansı yapmaya başladı! Çevresindekilere aldırış dahi etmedi

04.04.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in konseri sırasında bir çiftin çevresindekilere aldırış etmeden yakınlaştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyadan ifşa edildi. Çiftin kendilerinden geçercesine dans ettiği anlar sosyal medyada kullanıcılarının tepkisini çekti.

Konserin ortasında bir anda kucak dansı yapmaya başladı! Çevresindekilere aldırış dahi etmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde ünlü sanatçı Taylor Swift’in turnesi sırasında bir konseri vardı. Swift’in “Ready For It” şarkısını seslendirdiği sırada kendilerini ortamın büyüsüne kaptıran bir çift nerede olduğunu adeta unutarak yakınlaşmaya başladı. İsmi açıklanmayan çiftten kadın bir anda kucak dansı yapmaya başlayınca o anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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TikToker Liv tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanamıyorum. Yanlarında çocuklar varken bunu nasıl yaparlar?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onları rahat bırakın” yorumunu yaptı.

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Twerk konser abd kucak-dansi

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