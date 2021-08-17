Fahriye Evcen'in 'Alp Arslan' setinden fotoğrafları ortaya çıktı

At binme ve kılıç eğitimi alan Evcen'in bu kareleri şimdiden merak uyandırdı.

Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun'a hayat verecek..