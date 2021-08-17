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  4. Fahriye Evcen'in 'Alp Arslan' setinden fotoğrafları ortaya çıktı

Fahriye Evcen'in 'Alp Arslan' setinden fotoğrafları ortaya çıktı

17.08.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Barış Arduç ile birlikte 'Alp Arslan' isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen'in sette çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak.

İŞTE SETTEN İLK KARELER

At binme ve kılıç eğitimi alan Evcen'in bu kareleri şimdiden merak uyandırdı.
Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun'a hayat verecek..
Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
Dizinin Eylül ayında TRT 1'de ekrana gelmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Fahriye Evcen
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