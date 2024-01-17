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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü! 'Moda diye toynak...'

17.01.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla gündem oluyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim ilginç kombinleriyle de adından söz ettiriyor. Buse Terim bu defa farklı ayakkabıları ile sosyal medyanın diline düştü.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Buse Terim bu defa son paylaşımıyla gündem oldu.
Takım elbise kombininin altına ilginç bir ayakkabı giyen Terim'in ayakkabılarını görenler çok şaşırdı.
Buse Terim'in ayakkabıları hiç beğenilmedi ve adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.
Terim'in gönderisinin altına 'Moda diye toynak şeklinde bir ayakkabıyı giymekten ne anlıyorsunuz?', 'Ayakkabılar keçi toynağına benzetilmiş', 'Ya neden diye sormadan duramıyorum', 'At toynağı gibi ayakkabılar' tarzında yorumlar yapıldı.
Başka bir takipçisi de Buse Terim'in bu gönderisinin altına 'Herkes niye bu kadar sinirli' diye yazdı.
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Fatih Terim buse terim buse
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