Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in ayakkabıları sosyal medyanın diline düştü! 'Moda diye toynak...'

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor.





Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Buse Terim bu defa son paylaşımıyla gündem oldu.

Takım elbise kombininin altına ilginç bir ayakkabı giyen Terim'in ayakkabılarını görenler çok şaşırdı.

Buse Terim'in ayakkabıları hiç beğenilmedi ve adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Terim'in gönderisinin altına 'Moda diye toynak şeklinde bir ayakkabıyı giymekten ne anlıyorsunuz?', 'Ayakkabılar keçi toynağına benzetilmiş', 'Ya neden diye sormadan duramıyorum', 'At toynağı gibi ayakkabılar' tarzında yorumlar yapıldı.