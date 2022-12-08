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  4. Feci uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Ölmeden önce son isteği ortaya çıktı... 'Tablodaki herkes gülsün'

Feci uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Ölmeden önce son isteği ortaya çıktı... 'Tablodaki herkes gülsün'

08.12.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 1 Aralık günü meydana gelen feci uçak kazasında pilot Hakan Köksal ve yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmiş, Köksal’ın, Sakarya’ya 4 kişilik uçak lisansını almaya gittiği belirtilmişti. Köksal’ın kazadan kısa bir süre önce Manisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile tablosu yaptırmak için kazadan 10 gün önce sipariş verdiği, koronadan hayatını kaybeden annesi ve erkek kardeşinin hatırasını yaşatmak için özellikle gülümseyen yüzlerin olduğu bir tablo istediği öğrenildi.

Bursa Yunuseli havalimanından havalandıktan sonra Bursa’da düşen eğitim uçağındaki 2 kişiden biri olan Yunuseli Havacılık Derneği Başkanı iş adamı pilot Hakan Köksal’ın kazadan bir süre önce Manisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile tablosu siparişi verdiği öğrenildi.

Köksal’ın aile portresi için aile bireylerinin birer fotoğrafını kendisine ulaştırdığını ve bu fotoğraflardan yola çıkarak bir aile portresi yaptığını anlatan Ressam Hidayet Gültekin, kendisinin de aile gibi Sivaslı olduğunu ve çocukluktan beri tanıdığı insanlar olduğunu söyledi.

ÖLMEDEN 10 GÜN ÖNCE SİPARİŞ VERDİ

Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Gültekin, “Tablodaki Köksal ailesi, Bursa’daki KPS Sanayinin sahipleri. Benim çocukluk arkadaşım. Ben de onlar da Sivaslı. Uzaktan da akrabalığımız var. Çok da sevdiğim değer verdiğim bir aile. Beni aradı, ‘Aile tablomuzu yapar mısın? Gülümseyen bir edayla olsun tablodaki herkes.’ dedi.

Tabloyu çalıştık. Çalışırken de bir taraftan üzüntülere de şahit olduk. Abisi Yaşar Köksal’ın koronadan vefatı, annesinin vefatı ile aile bu acıyı yaşarken akabinde Hakan Köksal’ın uçak kazasıyla gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadık. Vefatından 10 gün önce beni arayarak görüştük.

''ÇOK AZİMLİ VE HAYIRSEVER İNSANLAR''

''ÇOK AZİMLİ VE HAYIRSEVER İNSANLAR''

Tabloyu zarar görmemesi için kargoyla göndermememi istedi kendisinin bir araçla tabloyu aldıracağını söyledi. Tabloyu almalarını beklerken uçak kazası sonrası ailesi ve tüm sevenleri olarak büyük bir acı yaşadık. Allah mekanını Cennet eylesin. Bizim için çok değerli bir aile. Tırnaklarıyla bir yere gelen insanlar, çok azimli ve hayırsever insanlar.

Orada şimdi ipi göğüsleyecek Fatih Yılmaz bu ailenin önderlerinden ve sevdiğimiz bir insan. Allah yardımcısı olsun. Tüm aileye yeniden metanet diliyorum. Acıları bizim acılarımız mekanı cennet olsun.

'TABLODAKİ HERKES GÜLSÜN' İSTEĞİ

'TABLODAKİ HERKES GÜLSÜN' İSTEĞİ

Merhum Hakan Köksal tarafından tabloda özellikle herkesin güler yüzlü olarak betimlenmesini istediğini anlatan Gültekin şunları söyledi: “Tabloda biraz tebessüm olsun istediler. Herkes güler bir vaziyette olsun istediler. Hayat her zaman bize tebessümle bakmıyor. Hayat insanları her zaman neşeyle karşılamıyor, hayat adil değil aslında. Hayat insanları farklı farklı yerlere getirebiliyor, farklı farklı yerlerde bulunabiliyorsunuz. Tırnaklarıyla bir yere gelen insanlar.

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