Feci uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Ölmeden önce son isteği ortaya çıktı... 'Tablodaki herkes gülsün'

Bursa Yunuseli havalimanından havalandıktan sonra Bursa’da düşen eğitim uçağındaki 2 kişiden biri olan Yunuseli Havacılık Derneği Başkanı iş adamı pilot Hakan Köksal’ın kazadan bir süre önce Manisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile tablosu siparişi verdiği öğrenildi.

Köksal’ın aile portresi için aile bireylerinin birer fotoğrafını kendisine ulaştırdığını ve bu fotoğraflardan yola çıkarak bir aile portresi yaptığını anlatan Ressam Hidayet Gültekin, kendisinin de aile gibi Sivaslı olduğunu ve çocukluktan beri tanıdığı insanlar olduğunu söyledi.