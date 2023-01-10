Fenerbahçe derbisinin kahramanı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara o isme göz koydu! İstanbul'a döndü ve ortalık karıştı

Galatasaray sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauricio Icardi, takıma ilk katıldığı günlerde eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolundan çok ayrılığı eşi Wanda Nara ile ilişkisi ile gündeme gelmişti .

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra trans model Guendalina Rodríguez ile çıkmaya başladığı iddia edilirken, bu haberi sosyal medya hesabından duyuran Guendalina, "Mutlu bir sevinçle Mauro ve benim tekrar çıktığımızı duyuruyorum. Aşk her şeyi yapabilir " ifadelerini kullanmıştı. Wanda Nara'nın ise yaşanan bu ayrılığın ardından Arjantinli ünlü şarkıcı L-Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.