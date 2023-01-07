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Icardi Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk ile özel bir görüşme talep etti! Gomis...

07.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Sarı-Kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Mücadeleye az bir süre kala ilk 11'ini belirlemeye başlayan Okan Buruk forvet hattı için kararını vermemişken, sakatlıktan dönen Icardi'nin Buruk ile bir görüşme talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Icardi Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk ile özel bir görüşme talep etti! Gomis...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dünya Kupası arasında gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir şekilde sakatlanan Mauro Icardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün süren tedavinin ardından geçtiğimiz hafta saha çalışmalarına başlayan Arjantinli, perşembe günü takıma katıldı. İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.

BURUK KARAR VEREMEDİ

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Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, Icardi'nin iki aylık maç eksiği. Buruk, ileri uçtaki Gomis-Icardi tercihine henüz karar vermedi. Ancak Icardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinin önemini biliyorum. Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

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BİR ADIM ÖNDE

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Beşiktaş'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor. Okan Buruk'la konuşup fiziksel açıdan hazır olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, forma yarışında Gomis'in bir adım önüne geçti.


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