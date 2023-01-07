Icardi Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk ile özel bir görüşme talep etti! Gomis...

Dünya Kupası arasında gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir şekilde sakatlanan Mauro Icardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün süren tedavinin ardından geçtiğimiz hafta saha çalışmalarına başlayan Arjantinli, perşembe günü takıma katıldı. İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.

BURUK KARAR VEREMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, Icardi'nin iki aylık maç eksiği. Buruk, ileri uçtaki Gomis-Icardi tercihine henüz karar vermedi. Ancak Icardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinin önemini biliyorum. Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor. Okan Buruk'la konuşup fiziksel açıdan hazır olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, forma yarışında Gomis'in bir adım önüne geçti.



