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''Fenerbahçe Ronaldo'yu bu yüzden almamış''

16.09.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmek istemeyeceği başından beri belliydi. İlerleyen yaşından dolayı artık eski performansını sergileyemeyen Ronaldo'yu İrfan Can Kahveci solladı. Rennes maçında attığı mükemmel golle taraftarı mest eden İrfan Can'ın istatistikleri dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki iddialı halini sürdürdü. İrfan Can Kahveci'nin attığı mükemmel gol ise sosyal medyanın diline düştü. Binlerce övgü dolu mesaj alan milli oyuncunun istatistikleri ise dudak ısırttı.

AVRUPA'DA İLK SIRAYA YERLEŞTİ!

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Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından 5’inci golünü atan İrfan Can Kahveci, en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Ronaldo'da bulunan bu ünvanı alan İrfan Can için, "Fenerbahçe'nin Ronaldo'yu neden almadığı belli oldu. Elimizde İrfan Can varmış...'' şeklinde yorumlar yapıldı.

RENNES - FENERBAHÇE

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