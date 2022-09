''Fenerbahçe Ronaldo'yu bu yüzden almamış''

Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki iddialı halini sürdürdü. İrfan Can Kahveci'nin attığı mükemmel gol ise sosyal medyanın diline düştü. Binlerce övgü dolu mesaj alan milli oyuncunun istatistikleri ise dudak ısırttı.

AVRUPA'DA İLK SIRAYA YERLEŞTİ!

Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından 5’inci golünü atan İrfan Can Kahveci, en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Ronaldo'da bulunan bu ünvanı alan İrfan Can için, "Fenerbahçe'nin Ronaldo'yu neden almadığı belli oldu. Elimizde İrfan Can varmış...'' şeklinde yorumlar yapıldı.