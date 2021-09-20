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Fenerbahçe’yi yıkan golü atmıştı! Gulbrandsen’in sevgilisinin yatak pozları yürek hoplattı

20.09.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’in, Fenerbahçe’yi 2-0 yendiği maçta ev sahibi ekibin 2. golünü atan Fredrik Gulbrandsen’in sevgilisi Malene Pedersen, ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Dün akşam, Süper Lig’in 5. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Stefano Okaka ve 90. dakikada Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Norveçli golcü, attığı 2. gol ile Fenerbahçe’nin karşılaşmadan puan alma umutlarını sona erdirdi. Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi Malene Pedersen'in cesur paylaşımları ise Instagram'da yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçe’yi yıkan golü atmıştı! Gulbrandsen’in sevgilisinin yatak pozları yürek hoplattı

İŞTE MALENE PEDERSEN'IN YÜREK HOPLATAN POZLARI:

Instagram'daki iddialı pozlarıyla nefes kesen Malene Pedersen, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in de arkadaşı olarak biliniyor.
Galatasaray maçlarını takip eden Pedersen, futbol camiasından kopamıyor.
Fredrik Gulbrandsen ile uzun soluklu bir ilişkisi bulunan güzel, Norveç'te güzellik uzmanı olarak çalışıyor.
Düzgün fiziği ve kusursuz yüzüyle beğeni toplayan Pedersen'in, Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Pedersen, sevgilisi Fredrik Gulbrandsen'in, Fenerbahçe'ye attığı yıkıcı gol ile yeniden tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Başakşehir'in yengesi Malene Pedersen'in yürek hoplatan pozları:
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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Başakşehir
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