Fenerbahçe’yi yıkan golü atmıştı! Gulbrandsen’in sevgilisinin yatak pozları yürek hoplattı

Dün akşam, Süper Lig’in 5. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Stefano Okaka ve 90. dakikada Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Norveçli golcü, attığı 2. gol ile Fenerbahçe’nin karşılaşmadan puan alma umutlarını sona erdirdi. Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi Malene Pedersen'in cesur paylaşımları ise Instagram'da yoğun ilgi gördü.