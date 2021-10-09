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  4. Fenomen Cansu Taşkın'dan bacak şov! Cesur pozlarıyla yürek hoplattı!

Fenomen Cansu Taşkın'dan bacak şov! Cesur pozlarıyla yürek hoplattı!

09.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Taşkın'ın cüretkar pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Türk magazininin önemli figürlerinden biri olan Cansu Taşkın, Instagram hesabından paylaştığı sınır tanımayan pozlarıyla nefes kesiyor. Taşkın, düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topluyor.

İŞTE CANSU TAŞKIN'IN YÜREK HOPLATAN INSTAGRAM POZLARI:

29 yaşındaki Instagram fenomeni Cansu Taşkın, magazin basınında sık sık kendisine yer bulan bir isim.
Taşkın, bir dönem babasıyla ilgili yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Ünlü fenomen babası için şu ifadeleri kullanmıştı:
Kendisini ben hiç görmedim. 5 yaşımdaydım. Babalıkla ilgili yaptığı hiçbir şeyi bilmiyorum, çok küçüktüm. Kendisinin para için geldiğini biliyorum. Küçükken çok net hatırlıyorum, beş yaşındaydım boğazıma bıçak tutmuştu. Ben bunları savcılığa anlatsam zaten ekrana bile çıkamaz.
Cesur pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Taşkın'ın, şimdilerde Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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