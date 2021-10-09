Fenomen Cansu Taşkın'dan bacak şov! Cesur pozlarıyla yürek hoplattı!

Kendisini ben hiç görmedim. 5 yaşımdaydım. Babalıkla ilgili yaptığı hiçbir şeyi bilmiyorum, çok küçüktüm. Kendisinin para için geldiğini biliyorum. Küçükken çok net hatırlıyorum, beş yaşındaydım boğazıma bıçak tutmuştu. Ben bunları savcılığa anlatsam zaten ekrana bile çıkamaz.