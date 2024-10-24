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  4. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için çukur kazıldı! İşte Pensilvanya’dan gelen son görüntüler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için çukur kazıldı! İşte Pensilvanya’dan gelen son görüntüler

24.10.2024 08:00
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cesedini gömme hazırlıkları sürüyor. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi. İşte ABD’den gelen son görüntüler…

Fetullah Gülen’in mezarı için Pensilvanya’daki hazırlıklar devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor.

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Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı. Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

FETÖ KAMPINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

FETÖ KAMPINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor.

Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

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Fetullah Gülen cenaze haberler
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