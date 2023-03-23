Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Fransa’da emeklilik yaşını 2 yıl daha uzatan karara tepkiler devam ediyor! Milyonlar sokağa döküldü... Göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı

Fransa’da emeklilik yaşını 2 yıl daha uzatan karara tepkiler devam ediyor! Milyonlar sokağa döküldü... Göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı

23.03.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, Paris Charles De Gaulle (CDG) Havalimanı'nın girişini kapattı. Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9'uncusu düzenleniyor. Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor. Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor. Gösterilerin 9. gününde göstericiler Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini kapattı.

900 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

2023-03-23T105922Z_1839850393_RC2MZZ9W2NOS_RTRMADP_3_FRANCE-PENSIONS-PROTESTS

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa’da protestolar başladı.

2023-03-23T111534Z_1880539874_RC2MZZ9RHKVD_RTRMADP_3_FRANCE-PENSIONS-PROTESTS

Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı. Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı. Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Genel İş Sendikasının CDG kolu, Twitter hesabından, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1'e giden yolu saat 10.00'dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı.

Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre'deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı.Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50'si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40'tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.

Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti. Ayrıca grevler kapsamında Paris'teki müzeler ziyarete kapatıldı.

Diğer yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris'teki Orly Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun yarın ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi.

Başka havalimanları için de benzer taleplerin gün içinde yapılması bekleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fransa emeklilik yasa

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”

“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”

İlginizi Çekebilir

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.