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Galatasaray Karagümrük maçının ardından usta isimden dikkat çeken yorum! "Bir puan şampiyon yapacak"

24.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin lideri Galatasaray 31. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken, karşılaşmanın yankıları hız kesmeden devam ediyor. 6 golün atıldığı 2 penaltının çalındığı mücadelede kazanan çıkmazken, spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken, Sarı-Kırmızılılar sahasında bıraktığı 2 puanla zirve yarışında büyük yara alırken taraftarlarını üzdü.

İki penaltının verildiği karşılaşmanın yankıları devam ederken, yazarlardan karşılaşmaya dair dikkat çeken yorumlar geldi.

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"VERDİĞİ PENALTI PENALTI DEĞİL" (Erman Toroğlu/Sabah)

"VERDİĞİ PENALTI PENALTI DEĞİL" (Erman Toroğlu/Sabah)

"Gündüz Adana Demirspor- Kayserispor maçını seyrederken kendimi İngiliz ligi izliyormuşum zannettim. Son yıllarda gördüğüm en güzel maçlardan biriydi. Galatasaray karşılaşması da ona benzer olur dedim ama o kalitede olmadı. Sarıkırmızılı ekip erken golü buldu. Sonra Zaniolo ile bir pozisyon daha yakaladılar ama bu futbolcunun bencilliği takımına farkı açtıramadı. Sonra gelen iki Karagümrük golü... Bu şunu gösteriyordu; sarıkırmızılılar hep beraber pres yapıp alanı daraltamadılar. Kopuk kopuk pres yapınca karşılarında top tekniği yüksek oyuncular da olunca, oyuna bir türlü hakim olamadılar. Hakem Volkan Bayarslan, kötü maç yönetmedi. Sonlara doğru Galatasaray'a biraz sempatik baktı ama sarı-kırmızılıların lehine verdiği ikinci penaltı, penaltı değildi. Ama maalesef iki hafta evvel Ankaragücü aynı şekilde Fenerbahçe'ye kurban edildi. Hep söylerim penaltı, penaltı gibi olmalı. Ama maalesef İstanbul'da bunlar olmuyor. Kaderinize razı olacaksınız. İcardi bu penaltıda hakeme yardım etti, topu kaleciye verdi."

"ICARDI HİÇ FİT OLAMADI" (Rıdvan Dilmen / TV 8.5)

"ICARDI HİÇ FİT OLAMADI" (Rıdvan Dilmen / TV 8.5)

"Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre. Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki. Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi."

"BOEY 1 PUAN KAZANDIRDI" (Levent Tüzemen/Sabah)

"BOEY 1 PUAN KAZANDIRDI" (Levent Tüzemen/Sabah)

"Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 asistle oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. G.Saray eğer 3-1 yenik duruma düşmüş ve sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı İcardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir."

"Okan hocanın G.Saray 'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır. Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı mükemmel bir vuruşla gole çevirmişti. topun başına İcardi'nin geçmesi tamamen fanteziydi ve Okan Buruk müdahale etmeliydi. İkinci yarıyı 7 dakika uzatması komikti. Sonuçta G.Saray evinde 3-1 geriye düştüğü maçta maçı çevirecek pozisyonları buldu ama fantezi ve ciddi bireysel hata bunu engelledi."

"NELSSON'U İLK KEZ BU KADAR KÖTÜ GÖRDÜM" (Necati Ateş / Trt Spor)

"NELSSON'U İLK KEZ BU KADAR KÖTÜ GÖRDÜM" (Necati Ateş / Trt Spor)

"Maç beklediğimiz gibi geçti. Karagümrük'ün her maçı seyir anlamında keyif veriyor. Bu tarz bir maçı herkes bekliyordu ancak kimse 3-1 öne geçmesini beklemiyordu. Diagne'nin golüne kadar Karagümrük, Galatasaray kalesine gitmedi. Nelsson'un da ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. Diagne çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen yakalayamadı. Galatasaray, golden sonra inanılmaz şekilde oyundan düştü. Saba, Adekugbe'yi resmen felç etti. Kerem de yardıma gelmeyince Saba ilk yarının oyuncusu oldu bana göre. Adekugbe hiç karşılık veremedi. Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniolo yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım çünkü Okan hocanın risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum."

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