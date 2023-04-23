SON DAKİKA: Maç sonu Okan Buruk açıkladı, Galatasaray'da olay! "Gomis sezonun geri kalanında forma giymek istemiyor"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ederken, 6 golün atıldığı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı ve Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 2 puan bırakırken, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

ZANIOLO FORVETE...

Sakatlığı bulunan Icardi mücadeleye yedek olarak başlarken, Okan Buruk ikinci forvet Gomis'in yerine Zaniolo ile ilk 11'de başlamayı tercih etmesinin nedenleri merak konusu olurken, sebebi ortaya çıktı.

"GOMIS OYNAMAK İSTEMİYOR"

Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek." dedi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." açıklamasını yaptı.

