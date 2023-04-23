SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Maç sonu Okan Buruk açıkladı, Galatasaray'da olay! "Gomis sezonun geri kalanında forma giymek istemiyor"

SON DAKİKA: Maç sonu Okan Buruk açıkladı, Galatasaray'da olay! "Gomis sezonun geri kalanında forma giymek istemiyor"

23.04.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray Karagümrük mücadelesi 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada Gomis'in oynamama sebebini açıklarken, herkesi şoke etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Maç sonu Okan Buruk açıkladı, Galatasaray'da olay! "Gomis sezonun geri kalanında forma giymek istemiyor"
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ederken, 6 golün atıldığı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı ve Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 2 puan bırakırken, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

ZANIOLO FORVETE...

c24a0ab7f5998f89a322fbf5fdaaf4f0

Sakatlığı bulunan Icardi mücadeleye yedek olarak başlarken, Okan Buruk ikinci forvet Gomis'in yerine Zaniolo ile ilk 11'de başlamayı tercih etmesinin nedenleri merak konusu olurken, sebebi ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

 F.Bahçe'den G.Saray maçı sonrası olay paylaşım!

F.Bahçe'den G.Saray maçı sonrası olay paylaşım!

 Diagne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki...

Diagne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki...

 Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

 Buruk 60 dakika dayanabildi! Yıldız isim taraftarı çıldırttı

Buruk 60 dakika dayanabildi! Yıldız isim taraftarı çıldırttı

 6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

"GOMIS OYNAMAK İSTEMİYOR"

3568687_2f68a160a34091b4a6b1bbea7a80f1e2_640x640

Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek." dedi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ!

indir (2)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"
Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı...Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı...
Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika gomis Süper Lig ligi ak süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar

'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

Buruk 60 dakika dayanabildi! Yıldız isim taraftarı çıldırttı

Buruk 60 dakika dayanabildi! Yıldız isim taraftarı çıldırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.