Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Denayer'i Beşiktaş bitiriyor! Tesislere geldi...

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe anılan Jason Denayer'in Beşiktaş'a transferi an meselesi. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmeden sonuç çıkaramayan siyah-beyazlı yönetim bu kez transferi bitirmek üzere. Yıldız oyuncunun menajerinin Beşiktaş tesislerinde olduğu ve anlaşmak için pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Mevcut piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncunu Beşiktaş'a transferi her an açıklanabilir.

MENAJERİ PAYLAŞTI!

Jason Denayer’in menajeri Sofyane Benkheil, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Edinilen bilgiye göre transferde son düzlüğe girildiği ve pürüzlerin giderilip imzaların atılacağı öğrenildi.

VALENCIA'YI REDDETTİ

Ayrıca Valencia ile anlaşma noktasına gelen Denayer'in yüksek maaş talebi sonrası bu temasların sona erdiği hatırlatıldı.