SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Denayer'i Beşiktaş bitiriyor! Tesislere geldi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Denayer'i Beşiktaş bitiriyor! Tesislere geldi...

18.08.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig devleriyle adı anılan Jason Denayer'de flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesislerine gitti. Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Denayer'in isteklerinin çok olduğu ve şu an için masadan kalktıklarını ifade etmişti. Bu süre zarfında başka bir takıma imza atamayan Belçikalı yıldızın menajerinin tekrar Beşiktaş ile masaya oturmak için tesislere geldiği geldiği görüldü.

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe anılan Jason Denayer'in Beşiktaş'a transferi an meselesi. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmeden sonuç çıkaramayan siyah-beyazlı yönetim bu kez transferi bitirmek üzere. Yıldız oyuncunun menajerinin Beşiktaş tesislerinde olduğu ve anlaşmak için pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Mevcut piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncunu Beşiktaş'a transferi her an açıklanabilir.

MENAJERİ PAYLAŞTI!

Fac1FoTUEAAQknL

Jason Denayer’in menajeri Sofyane Benkheil, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Edinilen bilgiye göre transferde son düzlüğe girildiği ve pürüzlerin giderilip imzaların atılacağı öğrenildi.

VALENCIA'YI REDDETTİ

jason-denayer-olympique-lyon-1637831890-75470

Ayrıca Valencia ile anlaşma noktasına gelen Denayer'in yüksek maaş talebi sonrası bu temasların sona erdiği hatırlatıldı.

DENAYER FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş denayer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Fenerbahçe gözünü fena kararttı! İkisi birden...

Fenerbahçe gözünü fena kararttı! İkisi birden...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Galatasaray'a geliyor mu? Belli oldu...

Galatasaray'a geliyor mu? Belli oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.