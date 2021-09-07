Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Ali Eren Polatdemir idaresindeki otomobil, İpek Yolu Şehir Gösteren mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Eren Polatdemir ile Kadir Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Direğin parçaları üstümüze savruldu. Allah'ın yanında bir iyiliğim varmış ki sadece sağa kaçıp durmayı hesapladım ve şans eseri yanımda araba yoktu. Sağ şeride geçince yerimden kımıldayamadım, şoka girmiştim. Saniyelerle hayatta kaldım. Allah'ıma çok şükür yara almadık." dedi.