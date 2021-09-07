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  4. Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

07.09.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te feci kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, aydınlatma direğine çarpıp iki parçaya ayrıldı. Kaza bölgesine gelenler savaş alanına dönmüş caddeyi görünce şaşkına döndü. Kurtarma çalışmaları sırasında otomobildeki 2 kişinin öldüğü tespit edildi. İki kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Eren Polatdemir idaresindeki otomobil, İpek Yolu Şehir Gösteren mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Eren Polatdemir ile Kadir Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Kazada yaralanan Serkan Kaya ile Ümit Avlık, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanığı Harun Aksüt, gazetecilere, Başpınar istikametine gittiğini, otomobilin karşı yönden geldiğini belirtti. Aksüt, "Otomobilin fren seslerini duydum. Refüje çarparak direğe çarptı, direkt önümüze düştü.
Direğin parçaları üstümüze savruldu. Allah'ın yanında bir iyiliğim varmış ki sadece sağa kaçıp durmayı hesapladım ve şans eseri yanımda araba yoktu. Sağ şeride geçince yerimden kımıldayamadım, şoka girmiştim. Saniyelerle hayatta kaldım. Allah'ıma çok şükür yara almadık." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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