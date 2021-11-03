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Gizemli bir erkekle öpüşürken yakalandı!

03.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen İngiliz eski futbolcu Paul Gascoigne'nin dansçı kızı Bianca Gascoigne, Roma'da gizemli bir erkekle öpüşürken görüntülendi.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Paul Gascoigne'nin dansçı kızı Bianca, gündemden düşmüyor.

TUTKUYLA ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

İtalya'da Yıldızlarla Dans yarışmasına da katılan ünlü sim Bianca Gascoigne, Roma'da kaçamak yaparken görüntülendi.
Roma'da bir gece dışarıda gizemli bir erkekle samimi şekilde görüntülenen Bianca Gascoigne, paparazzilere yakalandığının farkına varmadı.
Roma'da dünyaca ünlü bir mağazanın en üst katında yer alan Sushi restoranda bir araya gelen çift, aşk dolu bir görüntü çizdiler.
Bianca ve sevgilisi, Kolezyum manzaralı bara gitmeden önce yemek yedikleri yerden ayrıldılar.
Yanlarına Bianca'nın annesi Sheryl katılmadan önce her fırsatı değerlendiren çift, birbirlerini tutkuyla öpücüklere boğdu.
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