Gizemli bir erkekle öpüşürken yakalandı!

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Paul Gascoigne'nin dansçı kızı Bianca, gündemden düşmüyor.
TUTKUYLA ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
İtalya'da Yıldızlarla Dans yarışmasına da katılan ünlü sim Bianca Gascoigne, Roma'da kaçamak yaparken görüntülendi.
Roma'da bir gece dışarıda gizemli bir erkekle samimi şekilde görüntülenen Bianca Gascoigne, paparazzilere yakalandığının farkına varmadı.
Roma'da dünyaca ünlü bir mağazanın en üst katında yer alan Sushi restoranda bir araya gelen çift, aşk dolu bir görüntü çizdiler.
Bianca ve sevgilisi, Kolezyum manzaralı bara gitmeden önce yemek yedikleri yerden ayrıldılar.
Yanlarına Bianca'nın annesi Sheryl katılmadan önce her fırsatı değerlendiren çift, birbirlerini tutkuyla öpücüklere boğdu.
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