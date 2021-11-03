Gizemli bir erkekle öpüşürken yakalandı!

Roma'da bir gece dışarıda gizemli bir erkekle samimi şekilde görüntülenen Bianca Gascoigne, paparazzilere yakalandığının farkına varmadı.

Roma'da dünyaca ünlü bir mağazanın en üst katında yer alan Sushi restoranda bir araya gelen çift, aşk dolu bir görüntü çizdiler.