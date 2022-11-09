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Göbeğine kadar uzanan dekolte! Transparan elbisenin içi dışı bir

09.11.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ashley Roberts, 2022 Yılın Glamour Kadınları Ödülleri'ne katılırken transparan elbisesiyle nefes kesti. Göbeğine kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken yıldız, geceye damga vurdu.

Ashley Roberts , dün akşam Londra'da gerçekleşen Glamour Women Of The Year Ödülleri'ne katılırken tüm gözlerin onun üzerinde olmasını sağladı.

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABALADI

41 yaşındaki eski Pussycat Dolls şarkıcısı, göbeğine kadar uzanan dekolteli transparan bir elbise giyerken nefes kesen vücudunu sergiledi.

Vücudunu saran giysi, hayal gücüne çok az şey bıraktı.

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABALADI

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABALADI

Parıldayan payetli bir ayrıntıya ve uyluğuna kadar önden bacak dekoltesine sahip elbisesiyle Ashley Roberts, arabadan inerken frikik vermemek için zor anlar yaşadı.

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