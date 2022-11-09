Göbeğine kadar uzanan dekolte! Transparan elbisenin içi dışı bir

Ashley Roberts , dün akşam Londra'da gerçekleşen Glamour Women Of The Year Ödülleri'ne katılırken tüm gözlerin onun üzerinde olmasını sağladı.
41 yaşındaki eski Pussycat Dolls şarkıcısı, göbeğine kadar uzanan dekolteli transparan bir elbise giyerken nefes kesen vücudunu sergiledi.
Vücudunu saran giysi, hayal gücüne çok az şey bıraktı.
Parıldayan payetli bir ayrıntıya ve uyluğuna kadar önden bacak dekoltesine sahip elbisesiyle Ashley Roberts, arabadan inerken frikik vermemek için zor anlar yaşadı.