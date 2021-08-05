Gonca Vuslateri’nin o hali şaşırttı! Meğer daha önce…

Hakan Altun ile ayrılığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Gonca Vuslateri, yeni filminin çekimlerini tamamladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun, türbanlı hali ise ilgi çekti. Kısa sürede sosyal medyada yankılanan o görüntüler, hayranları tarafından beğeni topladı. İşte başarılı oyuncu Gonca Vuslateri’nin o hali!

Yeni imajıyla şaşırttı!

Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze karakteri ile hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, bir süre önce Hakan Altun ile yaşadığı birlikteliğe son verdi.

İkilinin ayrılığı hakkında ise birçok iddia ortaya atıldı.

Altun ve Vuslateri çiftinin ihanet nedeniyle ayrıldığı iddiası, uzun bir süre magazin gündeminde kaldı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Vuslateri, daha sonra talihsiz bir şekilde kendini kaynar suyla yaktı.