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Gonca Vuslateri’nin o hali şaşırttı! Meğer daha önce…

05.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni filmi için kamera karşısına geçen Gonca Vuslateri, filmin çekimlerinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak Hakan Altun ile bir birliktelik yaşayan Vuslateri, magazin gündeminde olay oldu. Başarılı oyunculuğu ve pozitif tavırlarıyla öne çıkan Vuslateri’nin o halleri ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte ünlü oyuncunun o hali!

Hakan Altun ile ayrılığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Gonca Vuslateri, yeni filminin çekimlerini tamamladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun, türbanlı hali ise ilgi çekti. Kısa sürede sosyal medyada yankılanan o görüntüler, hayranları tarafından beğeni topladı. İşte başarılı oyuncu Gonca Vuslateri’nin o hali!

Yeni imajıyla şaşırttı!

Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze karakteri ile hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, bir süre önce Hakan Altun ile yaşadığı birlikteliğe son verdi.
İkilinin ayrılığı hakkında ise birçok iddia ortaya atıldı.
Altun ve Vuslateri çiftinin ihanet nedeniyle ayrıldığı iddiası, uzun bir süre magazin gündeminde kaldı.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Vuslateri, daha sonra talihsiz bir şekilde kendini kaynar suyla yaktı.
Kötü zamanlar geçirdikten sonra yeni filmi için heyecanlı olduğunu ifade eden Vuslateri, Allah Yazdıysa Bozsun isimli film ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
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