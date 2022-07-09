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  4. Gördüklerine inanamadı! Serinlemek için dondurma yiyen kadının ağzının içinde yanıklar oluştu

Gördüklerine inanamadı! Serinlemek için dondurma yiyen kadının ağzının içinde yanıklar oluştu

09.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Puebla şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Maria Cadena isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda insanları sıcaklık şokunun sonuçları hakkında uyarmak istedi ve ağzının içindeki yaraları gösteren fotoğraflar yayınladı.

Meksika’da yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maria Cadena TikTok’ta yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Katıldığı bir festival sırasında sıcaktan bunalan ve serinlemek için dondurma yemek isteyen kadının ağzında buz yanıkları oluştu. Ağzındaki yaraları sosyal medya hesabından gösteren kadın benzer durumlara karşı kullanıcıları uyarmak istediğini söyledi.

SANİYELER İÇİNDE OLDU

Cadena ve arkadaşları Meksiko City’de düzenlenen bir festivale katıldı ve festival alanında dağıtılan bedava dondurmayı büyük bir hevesle yedi. Cadena’nın ağzı bir anda buzla kaplı olan dondurmaya yapıştı ve yanma hissini yaşadı.
Ağzının içinde derin bir acı hissettiğini dile getiren Cadena, yanma hissinin geçmesi için soğuk bir alkol tükettiğini ve durumun daha da kötüleştiğini anlattı.
Ertesi sabah uyandığında ağzının tamamen şiştiğinden söz eden Cadena, “Ertesi sabah tamamen şiş bir şekilde uyandım. Durumu arşatırdım ve cilt ile dondurma arasındaki sıcaklık şoku nedeniyle buzun cilde yapıştığını buldum. Üzerine alkol tüketmem cildimi daha çok yaktı” dedi.
Cadena’nın paylaşımı ölü deri ve beyaz kabarcıklarla kaplı gibi görünen alt dudağını işaret ederek başlıyor. Cadena’nın uyarısı sosyal medya platformunda viral oldu, 13,2 milyon görüntülenme ve 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.
Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde bir kullanıcı, “Aynı bana da oldu ancak benimki böyle görünmüyordu. Senin alkolle birleştirmen durumu kötüleştirmiş” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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