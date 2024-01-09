Görenler babası zannetti! Kendisi 18, sevgilisi 60 yaşında... Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu

18 yaşındaki Keisha Louise ve 60 yaşındaki sevgilisi Dimitrios sıklıkla TikTok'ta ilişkilerinden kesitleri hayranlarına sunuyorlar. İkisi de spor aşığı olan çift genellikle sevenlerinin karşısına fitness içerikleriyle de çıkıyor. 2022 yılından beri birliktelik yaşadıklarını ifade eden ikili sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.
Yakın zamanda yayınlanan bir videoda Dimitrios, Louise ile olan ilişkisini herkesin 'kıskandığını' iddia ederek gerçek aşkı yaşadıklarını savundu. Dimitrios'un çıkışının ardından Louise de ilişkilerinin gerçek olduğunu söyledi.
İkilinin tüm itirazlarına rağmen sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin arasındaki yaş farkının toplumsal normların çok üzerinde olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ikili için, "Bence kesinlikle yaptığınız şeyin yasa dışı olması gerekiyor" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise ikilinin arasındaki özel bağın aşktan ziyade maddi çıkar kaynaklı olduğunu iddia ederek Louise'u para avcısı olmakla suçladı.