Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Görenler babası zannetti! Kendisi 18, sevgilisi 60 yaşında... Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu

    Görenler babası zannetti! Kendisi 18, sevgilisi 60 yaşında... Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu

    09.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'nikeishalouise' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 18 yaşındaki Keisha Louise isimli bir kadın, kendisinden 42 yaş büyük sevgilisi Dimitrios ile özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Aralarındaki yaş farkı olay olan çift kendilerine yapılan olumsuz yorumları tepki gösterdi.

    18 yaşındaki Keisha Louise ve 60 yaşındaki sevgilisi Dimitrios sıklıkla TikTok'ta ilişkilerinden kesitleri hayranlarına sunuyorlar. İkisi de spor aşığı olan çift genellikle sevenlerinin karşısına fitness içerikleriyle de çıkıyor. 2022 yılından beri birliktelik yaşadıklarını ifade eden ikili sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Kesfet

    Yakın zamanda yayınlanan bir videoda Dimitrios, Louise ile olan ilişkisini herkesin 'kıskandığını' iddia ederek gerçek aşkı yaşadıklarını savundu. Dimitrios'un çıkışının ardından Louise de ilişkilerinin gerçek olduğunu söyledi.

    İkilinin tüm itirazlarına rağmen sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin arasındaki yaş farkının toplumsal normların çok üzerinde olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ikili için, "Bence kesinlikle yaptığınız şeyin yasa dışı olması gerekiyor" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise ikilinin arasındaki özel bağın aşktan ziyade maddi çıkar kaynaklı olduğunu iddia ederek Louise'u para avcısı olmakla suçladı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Yeniden Refah'tan bir hamle daha! İstanbul ve Ankara dahil...

    Yeniden Refah'tan bir hamle daha! İstanbul ve Ankara dahil...

    Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

    Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

    Tayt varmış gibi ama çıplak! 'Bu teşhircilik'

    Tayt varmış gibi ama çıplak! 'Bu teşhircilik'

    13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşamak için para ödedi

    13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşamak için para ödedi

    Evlenebilmek için cinsiyet bile değiştirmişti! Saplantılı aşık sonu oldu

    Evlenebilmek için cinsiyet bile değiştirmişti! Saplantılı aşık sonu oldu

    Dekoltesi gözleri şaştı! "Nereden başlıyor, nerede bitiyor?"

    Dekoltesi gözleri şaştı! "Nereden başlıyor, nerede bitiyor?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

    Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

    Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.