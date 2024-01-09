Görenler babası zannetti! Kendisi 18, sevgilisi 60 yaşında... Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu

18 yaşındaki Keisha Louise ve 60 yaşındaki sevgilisi Dimitrios sıklıkla TikTok'ta ilişkilerinden kesitleri hayranlarına sunuyorlar. İkisi de spor aşığı olan çift genellikle sevenlerinin karşısına fitness içerikleriyle de çıkıyor. 2022 yılından beri birliktelik yaşadıklarını ifade eden ikili sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

