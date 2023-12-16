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    4. Görenler oğlu zannetti! Genç sevgilisi sosyal medyada tepki çekti... "Erkek arkadaşım benim yarı yaşımda"

    Görenler oğlu zannetti! Genç sevgilisi sosyal medyada tepki çekti... "Erkek arkadaşım benim yarı yaşımda"

    16.12.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Rachel, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle pozlarını sosyal medyadan yayınladıktan sonra kısa sürede viral olmayı başardı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sevgilisini oğlu zannettiklerini söyleyen Rachel, aralarındaki uyumun mükemmel olduğunu söyleyerek gelen eleştirilere karşı ilişkilerini savundu.

    Yaşları 19 ve 23 olan iki oğlu olan 48 yaşındaki Rachel isimli bir kadın sosyal medyadan genç sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaştıktan sonra kullanıcıların ilgisini çekti. 25 yaşındaki sevgilisi Alex ile 2020 yılında bir flört uygulaması üzerinden tanıştıklarını dile getiren anne, "Erkek arkadaşım benim yarı yaşımda. Çok tereddüt ettim ama konuşmaya başlayınca onun doğru kişi olduğunu anladım" dedi.

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    Alex ile ilk tanıştığında yeni boşandığını ve duygusal olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Rachel, "Bu ilişkiyle 'normal' bir ilişki arasında gerçekten hiçbir fark yok.Kendisinden çok daha genç kadınlarla çıkan pek çok erkek var ve kimse buna aldırış etmiyor ama yaşlı bir kadının genç bir erkekle birlikte olması yasaklanıyor." diyerek haklarındaki ön yargılara cevap verdi.
    Çift TikTok'ta sıklıkla aralarındaki yaş farkının ilişkilerindeki etkilerini gösteren videolar yayınlıyor. Sosyal medya kullanıcılarının ve dışarıda kendilerini gören insanların ilk başta onları anne ile oğlu zannettiğini söyleyen Rachel, "TikTok'taki insanlar birbirimize benzediğimizi söylüyor. Bazen insanların bizi anne ve oğul ya da erkek ve kız kardeş zannettiklerini görüyoruz. Bu ilk başlarda canımızı sıksa da şimdi komik geliyor" diye konuştu.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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