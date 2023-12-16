Görenler oğlu zannetti! Genç sevgilisi sosyal medyada tepki çekti... "Erkek arkadaşım benim yarı yaşımda"

Yaşları 19 ve 23 olan iki oğlu olan 48 yaşındaki Rachel isimli bir kadın sosyal medyadan genç sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaştıktan sonra kullanıcıların ilgisini çekti. 25 yaşındaki sevgilisi Alex ile 2020 yılında bir flört uygulaması üzerinden tanıştıklarını dile getiren anne, "Erkek arkadaşım benim yarı yaşımda. Çok tereddüt ettim ama konuşmaya başlayınca onun doğru kişi olduğunu anladım" dedi.



Alex ile ilk tanıştığında yeni boşandığını ve duygusal olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Rachel, "Bu ilişkiyle 'normal' bir ilişki arasında gerçekten hiçbir fark yok.Kendisinden çok daha genç kadınlarla çıkan pek çok erkek var ve kimse buna aldırış etmiyor ama yaşlı bir kadının genç bir erkekle birlikte olması yasaklanıyor." diyerek haklarındaki ön yargılara cevap verdi.