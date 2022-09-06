Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Göz kapağına piercing yaptıran kadın sosyal medyada gündem oldu! “Acı verici değildi”

Göz kapağına piercing yaptıran kadın sosyal medyada gündem oldu! “Acı verici değildi”

06.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Meredith ismiyle paylaşım yapan bir kadın göz kapağını deldirerek piercing modasına yeni bir boyut kazandırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda göz kapağındaki piercingi gösteren kadın kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi olan kadın zannedilenin aksine canının acımadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Meredith isimli bir kadın göz kapağını kaldırarak halka şeklindeki piercingini gösterdiğinde sosyal medyada gündem oldu. TikTok’tan yaptığı paylaşımda göz kapağını yukarı doğru kaldıran kadın piercingini gösterdi. 31 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı zannedilenin aksine piercingin gözüne batmadığını, rahatsız etmediğini ve sadece bir girintide sabit şekilde durduğunu açıkladı. Meredith kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Acı verici değildi” dedi.

“KİMSEDE GÖRMEMİŞTİM”

Kendisini diğer insanlardan farklı kılmak için vücut modifikasyonlarını araştırdığını dile getiren Meredith, “2011 yılından bu yana bu piercinge sahibim. 21 yaşındayım ve kendimi ifade etmek için bir vücut modifikasyonu arıyordum. Bunu başka kimsede görmemiştim. Bu yüzden benzersiz ve bana ait gibi hissettirdi” dedi.
Göz kapağına piercing yaptırırken herhangi bir acı hissetmediğini ifade eden Meredith, “Göz kapağının üzerindeki bir girintide sabit duruyor. Bu yüzden çıkartıp takarken herhangi bir acı hissetmiyorum. Son derece dikkatli bir şekilde yaklaşıyorum ve şu ana kadar bir kaza yaşamadım” diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tiktok Piercing
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Televizyonda öyle bir hediye verdi ki... Tepki yağdı

Televizyonda öyle bir hediye verdi ki... Tepki yağdı

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medyada isyan etti! "Yıldır kimseyle cinsel ilişki..."

Sosyal medyada isyan etti! "Yıldır kimseyle cinsel ilişki..."

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.