Göz kapağına piercing yaptıran kadın sosyal medyada gündem oldu! “Acı verici değildi”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Meredith isimli bir kadın göz kapağını kaldırarak halka şeklindeki piercingini gösterdiğinde sosyal medyada gündem oldu. TikTok’tan yaptığı paylaşımda göz kapağını yukarı doğru kaldıran kadın piercingini gösterdi. 31 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı zannedilenin aksine piercingin gözüne batmadığını, rahatsız etmediğini ve sadece bir girintide sabit şekilde durduğunu açıkladı. Meredith kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Acı verici değildi” dedi.

“KİMSEDE GÖRMEMİŞTİM”

Kendisini diğer insanlardan farklı kılmak için vücut modifikasyonlarını araştırdığını dile getiren Meredith, “2011 yılından bu yana bu piercinge sahibim. 21 yaşındayım ve kendimi ifade etmek için bir vücut modifikasyonu arıyordum. Bunu başka kimsede görmemiştim. Bu yüzden benzersiz ve bana ait gibi hissettirdi” dedi.