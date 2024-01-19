Gözünün önünde korkunç kaza! Sigorta parası için aracı vitese alıp duvara vurmasını sağladı... İzleyenler inanamadı

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sigortadan para alamaz. Kazanın oluş biçimini araştırırlar" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hadi kaza yaptırdın bunu kameraya niye çekersin ki? Hadi çektin niye yayınladın" yorumunu ekledi.