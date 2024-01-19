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    4. Gözünün önünde korkunç kaza! Sigorta parası için aracı vitese alıp duvara vurmasını sağladı... İzleyenler inanamadı

    Gözünün önünde korkunç kaza! Sigorta parası için aracı vitese alıp duvara vurmasını sağladı... İzleyenler inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir sürücü, aracından inerek boş arabasının vitesini taktı ve ilerleyerek duvara vurmasını sağladı. Sigorta parası için aracına kaza yaptırdığı iddia edilen adam o anları bir de cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adam aracından inerek arabasını vitese alıp kendi kendisine seyretmesini sağladı. O anlar yokuş aşağıya giden araba hiçbir yere sapmadan duvara çarptı.

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    Çarpmanın etksiyle aracın ön tarafı tamamen parçalanırken görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sigorta parası almak için bilinçli bir şekilde aracına kaza yaptıran adamın görüntülerine yorum yağdı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sigortadan para alamaz. Kazanın oluş biçimini araştırırlar" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hadi kaza yaptırdın bunu kameraya niye çekersin ki? Hadi çektin niye yayınladın" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya araba kaza
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