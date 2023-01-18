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Gülben Ergen oğullarıyla paylaşım yaptı! Gören inanamadı

18.01.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülben Ergen, büyük oğlu Atlas'ın doğum gününü, çocuklarıyla yediği yemekte kutladı. Ergen, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla oğullarına olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

Son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen, büyük oğlunun doğum günü için yazdıklarıyla gündem oldu. Üç erkek çocuk annesi Gülben Ergen, çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair yeni bir paylaşımda bulundu.

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Büyük oğlu Atlas'ın doğum günü için çocuklarıyla yemeğe çıkan Ergen, burada çekilmiş fotoğraf karelerine şu notu düştü:

"Aşırı mutluyum

Büyük oğlumun 16.yaşını bambaşka bir sohbetle kutluyoruz. Yarın doğum gününde arkadaşlarıyla olmayı tercih ettiği için, ona saygı gösterip, ailece bu akşam yemeğimizi yedik

Biz bize pastamızı kestik ve sömestr planları yaptık.

Daha neler yazasım var da... Hepsini okuyorlar
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Damat olsunlar

Mezun olsunlar

Baba olsunlar

Çok sevsinler

Çok sevilsinler

Anne hep yanlarında, arkalarında, içlerinde ama önlerinde değil… Hayatlarına, seçimlerine, değer verdiklerine canım feda… Kendi kanatlarıyla uçacakları günlere az kaldı… Benim değerli oğullarım, gözümün nur’u oğullarım, canımdan öte sevdiklerim…

İyi ki doğdun Atlas’ım

İyi ki varsın Ares’im

İyi ki varsın Güney’im"

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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