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  4. Güldür Güldür’ün yıldızlarından Aylin Kontente hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor

Güldür Güldür’ün yıldızlarından Aylin Kontente hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor

04.11.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz dizi Yaprak Dökümü gündüz kuşağında yayınlanan tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Ekranların sevilen programı Güldür Güldür’de boy gösteren Aylin Kontente, oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde rol aldı.

Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Yaprak Dökümü'nün tekrarları hafta içi her gün ekrana geliyor. Günümüzde ilgiyle izlenen dizide Güldür Güldür Show'un yıldızı Aylin Kontente'nin de rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncu Aylin Kontente'nin gençliğini görenler gözlerine inanamadı.

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2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve tv tarihinin efsanelerinden biri haline gelen Yaprak Dökümü, tekrar bölümleri ile gündüz kuşağında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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Değişimleri ile adlarından söz ettiren dizi oyuncularının yıllar önceki görüntüleri izleyenleri şaşırtıyor. 2003 yılında setlere adım atan oyuncu, Yaprak Dökümü'nde de rol aldı.

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Aylin Kontente dizide Nazlı karakterine hayat verdi. Şimdilerde Güldür Güldür ile izleyici karşısına çıkan ve iki çocuk annesi olan oyuncu Yaprak Dökümü'nde rol alırken 25 yaşındaydı.

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Güldür Güldür Aylin Kontente
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