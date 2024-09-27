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Günlerdir klimasından ses geliyordu! Yatak odasının klimasında 7 tane yılan buldu.... "Bu nasıl olabilir?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.09.2024 16:46
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TikTok'ta 'honeybeedairy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi yatak odasındaki klimadan gelen sesler üzerine büyük bir korku yaşadığını dile getirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç kadın klimada saklanan 7 yılan bulduğunda büyük bir şok yaşadı. Genç kadın seslerin yaklaşık 1 aydır devam ettiğini ifade etti.

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'honeybeedairy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi yatak odasında bulunan klimadan yaklaşık 1 aydır gelen sesler üzerine bir teknisyen çağırdı.

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Seslerin gelmesine rağmen bir türlü klimanın kapağını açmaya cesaret edemeyen genç kadın klimada saklanan 7 yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ailesinin ve arkadaşlarının fotoğrafları görene kadar duruma inanmadığını dile getiren genç kadın, "Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda hâlâ korkuyorum ve klima açıkken uyumaya cesaret edemiyorum. Klimanızda bir gariplik hissederseniz mutlaka bir teknisyene haber verin" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok yılan
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