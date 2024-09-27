Günlerdir klimasından ses geliyordu! Yatak odasının klimasında 7 tane yılan buldu.... "Bu nasıl olabilir?"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'honeybeedairy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi yatak odasında bulunan klimadan yaklaşık 1 aydır gelen sesler üzerine bir teknisyen çağırdı.

Seslerin gelmesine rağmen bir türlü klimanın kapağını açmaya cesaret edemeyen genç kadın klimada saklanan 7 yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Ailesinin ve arkadaşlarının fotoğrafları görene kadar duruma inanmadığını dile getiren genç kadın, "Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda hâlâ korkuyorum ve klima açıkken uyumaya cesaret edemiyorum. Klimanızda bir gariplik hissederseniz mutlaka bir teknisyene haber verin" yorumunu ekledi.