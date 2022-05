Gwyneth Paltrow'un kızı Apple 18 yaşına bastı! Annesini gölgede bıraktı

'Iron Man' (Demir Adam) filmlerinde canlandırdığı 'Pepper Potts' karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Gwyneth Paltrow, Coldplay'ın solisti Chris Martin ile 2003 yılında nikah masasına oturmuştu. 2016 yılında yollarını ayıran ikilinin bu evlilikten Apple ve Moses adında iki çocuğu olmuştu.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın doğumu sırasında ölümden döndüğünü açıklayan oyuncu, kızının doğumunun acil olduğunu ve çok zorlandığını söylemişti. Armchair Expert adlı podcast'e katılan Paltrow, "Vücudunuzda önceden olmayan büyük bir yara izi gibi. Bunu yargılamak ya da kötü bir şey demek için söylemiyorum ama o anda 'Aman Tanrım' der gibi oluyorsunuz" demişti.

"Sosyal medya kadınlara doğumdan hemen sonra geri dönmeleri gerektiği yönünde gerçekçi olmayan beklentiler aşılıyor" diyen ünlü isim, "Tanrıya şükür ki bebeğim varken Instagram yoktu, çünkü şimdi kimi görsem doğumun ardından Instagram'dan paylaşım yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"SEN HAYAL EDEBİLECEĞİM HER ŞEYSİN"

Şimdilerde Brad Falchuk ile mutlu bir evliliği olan Paltrow'un kızı Apple Martin, 18 yaşına girdi. Güzel oyuncu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

Apple Martin'in beyaz elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan 49 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderisine şu satırları yazdı:Sen hayal edebileceğim her şeysin ve çok daha fazlasısın. Her yönden derinden olağanüstüsün. Umarım ne kadar özel olduğunu ve seni tanıyacak kadar şanslı olan herkese ne kadar ışık getirdiğini biliyorsundur. Özellikle de bana. Bunu her zaman söylüyorum ve asla durmayacağım: Drew teyzenin (Barrymore) sözleriyle, senin doğduğun gün doğdum. Seni seviyorum.

Hollywood yıldızının paylaşımını gören Heidi Klum, Alexandra von Furstenberg ve Alexandra Wentworth gibi pek çok ünlü isim, 18 yaşına basan Apple’a iyi dileklerde bulundu.