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  4. Hadise'den Serenay Sarıkaya'ya ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

Hadise'den Serenay Sarıkaya'ya ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

20.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimler Babalar Günü'nü sosyal medyadan paylaştıkları duygusal mesajlarla kutladı. Hadise'den Serenay Sarıkaya'ya ünlü isimlerin paylaşımları...

Ünlü isimler her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İşte ünlülerden babalar günü paylaşımları...

"Babalar Günü kutlu olsun"

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler
Zaten çok güzel bir adamdın babalık seni daha da güzel yaptı. Babalık yolculuğuna şahit olduğum için çok şanslıyım. Çocuklarına bu kadar iyi bir baba olduğun için de seninle gurur duyuyorum aşkım. Seni çok seviyorum.

Gül Sunal

Gül Sunal
Ben ne desem... Fotoğraf güzel konuşuyor…

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
Senin kızın olmak baba, bana verilmiş en güzel hediye. Bu kadar güçlü duruyorsam senin sayende. Seni çok ama çok özlüyoruz. Babalar günün kutlu olsun

Burak Özçivit

Burak Özçivit
Babalar günümüz kutlu olsun paşam...

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya
Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari…
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Babalar Günü Hadise Serenay Sarıkaya
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