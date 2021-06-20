Hadise'den Serenay Sarıkaya'ya ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

Ünlü isimler her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerden babalar günü paylaşımları...

"Babalar Günü kutlu olsun"

Berfu Yenenler Zaten çok güzel bir adamdın babalık seni daha da güzel yaptı. Babalık yolculuğuna şahit olduğum için çok şanslıyım. Çocuklarına bu kadar iyi bir baba olduğun için de seninle gurur duyuyorum aşkım. Seni çok seviyorum.

Gül Sunal Ben ne desem... Fotoğraf güzel konuşuyor…

Duygu Özaslan Senin kızın olmak baba, bana verilmiş en güzel hediye. Bu kadar güçlü duruyorsam senin sayende. Seni çok ama çok özlüyoruz. Babalar günün kutlu olsun

Burak Özçivit Babalar günümüz kutlu olsun paşam...