Hafsanur Sancaktutan davet tarzıyla olay oldu! 'Sade ama şık'

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan Hafsanur Sancaktutan duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor.
DAVET TARZI ÇOK BEĞENİLDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu bu defa davet tarzıyla olay oldu.
Özel bir markanın gecesine katılan Sancaktutan siyah saten göğüs dekolteli elbisesiyle çok beğenildi.
Siyah çizmeleri ile kombinini tamamlayan Hafsanur Sancaktutan iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.
Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Hafsanur Sancaktutan'a sosyal medyada; 'Sade ama şık', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzel', 'Gerektiği gibi', 'Abartıdan uzak' gibi yorumlar yapıldı.