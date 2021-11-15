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  4. Hande Erçel IMDb listesinde ikinci oldu! Önüne geçen isim ise efsane güzel...

Hande Erçel IMDb listesinde ikinci oldu! Önüne geçen isim ise efsane güzel...

15.11.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti...

İşte IMDb'ye göre 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde ilk 10'a giren isimler!

IMDb'NİN EN SEKSİ KADINLAR LİSTESİ

Kate Upton

Kate Upton

Hande Erçel

Hande Erçel

Erica Manni

Erica Manni

Elizabeth Lail

Elizabeth Lail

Selena Gomez

Selena Gomez
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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