Hande Erçel IMDb listesinde ikinci oldu! Önüne geçen isim ise efsane güzel...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti...
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