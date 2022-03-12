Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı Sen Çal Kapı dizisinin setinde başlamıştı. 2020 yılında FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisiyle başladı. Başrolü paylaşan ikiliye Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Alçin Afacan ve Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncular eşlik ediyordu. Çiftin kısa bir süre önce ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.