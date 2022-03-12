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Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

12.03.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı Sen Çal Kapı dizisinin setinde başlamıştı. Çift kısa bir süre önce ayrıldı. Konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çiftin ayrılık nedeni ortaya çıktı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı Sen Çal Kapı dizisinin setinde başlamıştı. 2020 yılında FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisiyle başladı. Başrolü paylaşan ikiliye Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Alçin Afacan ve Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncular eşlik ediyordu. Çiftin kısa bir süre önce ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN NEDEN AYRILDI?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştıktan kısa bir süre sonra yakınlaşmış ve aşk haberleriyle gündeme gelmişlerdi.
Çiftin aşkı sessiz sedasız sona erdi. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu fakat Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği öne sürüldü.
İddiaya göre; ünlü çift istemeden ayrılmışlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.

HANDE ERÇEL - KEREM BÜRSİN AŞKI

HANDE ERÇEL - KEREM BÜRSİN AŞKI
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, rol aldıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.
Birlikteliklerini Maldivler tatiline çıkarak ilan eden çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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