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Hande Yener ne kanseri? Hande Yener'in sağlık durumu nasıl?

17.07.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı pop sanatçısı Hande Yener, verdiği bir röportajda bir senedir annesinden ve yakınlarından dahi gizlediği hastalığını açıkladı. Kanser olduğunu açıklayan Yener, hastalık süresinde yaşadığı zorlu süreci ve ayrıntılarını gözyaşlarıyla anlattı. Peki Hande Yener ne kanseri? Hande Yener'in sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

48 yaşındaki Hande Yener, verdiği bir röportajda bir senedir yakınlarından dahi gizlediği hastalığını açıkladı. 2000'lerin başında çıkış yapan başarılı sanatçı kanser olduğunu açıklayarak yaşadığı zorlu süreci anlattı. Peki Hande Yener ne kanseri? İşte sağlık durumu...

Hande Yener ne kanseri oldu?

Show TV’ye röportaj veren Hande Yener, sohbet esnasında bir sene önce geçirdiği hastalığından söz etti.
Ünlü sanatçı, bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye gittiğini ve meme kanseri olduğunu söyledi.
Yener, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde ‘felaket’ dediğini duydum ve yıkıldım." şeklinde konuştu.

"6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum"

"6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum"
"Öleceğimi sandım." diyen ünlü şarkıcı, "Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim." dedi. Yener "Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek hastalığını anlattı ve bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Kablolar görünmesin diye vatkalı ceket giydi!

Kablolar görünmesin diye vatkalı ceket giydi!
Ünlü sanatçı kanser tedavisi gördüğü süreçte sahneye çıktığını da açıkladı. Yener giydiği bir kıyafeti ile ilgili "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı." şeklinde konuştu. Yener, mücadele verip atlattığı hastalık ile ilgili "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri Hande Yener
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