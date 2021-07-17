Hande Yener ne kanseri? Hande Yener'in sağlık durumu nasıl?

48 yaşındaki Hande Yener, verdiği bir röportajda bir senedir yakınlarından dahi gizlediği hastalığını açıkladı. 2000'lerin başında çıkış yapan başarılı sanatçı kanser olduğunu açıklayarak yaşadığı zorlu süreci anlattı. Peki Hande Yener ne kanseri? İşte sağlık durumu...

Hande Yener ne kanseri oldu?

Show TV’ye röportaj veren Hande Yener, sohbet esnasında bir sene önce geçirdiği hastalığından söz etti.

Ünlü sanatçı, bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye gittiğini ve meme kanseri olduğunu söyledi.

Yener, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde ‘felaket’ dediğini duydum ve yıkıldım." şeklinde konuştu.

"6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum" "Öleceğimi sandım." diyen ünlü şarkıcı, "Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim." dedi. Yener "Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek hastalığını anlattı ve bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.