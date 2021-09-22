Her şeyi bırakıp gitmişti! Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alp Kırşan bakın şimdi ne yapıyor

2011-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı'nın birçok projesinde yer alan Alp Kırşan, ani bir kararla Acun Medya'dan ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Başarılı sunucu, sevdiklerine daha fazla vakit ayırmak istediğini söyleyerek, ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşti.

İŞTE ALP KIRŞAN'IN YENİ HAYATI

2018 yılında Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Alp Kırşan, şimdilerde Akdeniz'in tadını çıkarıyor.

Daha önce Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan, 5 yıl boyunca Dominik'te kalmıştı. Ünlü sunucu, adadan döndükten sonra ailesini çok özlediğini fark ederek istifa kararı almıştı.

Oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile 2014 yılında dünyaevine giren Kırşan'ın mutlu bir aile hayatı var.

Kırşan, eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.