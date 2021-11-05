Her sıkıldığında eski sevgilisine kaçan kadın canlı yayında eşinden özür diledi! Eşi 100'üncü kez affetti

Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı.

CANLI YAYINDA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!

Nikahlı eşi olmasına rağmen sık sık Adem isimli eski nişanlısına kaçan Özgül ismindeki kişi, Serap Paköz'ün sorularını yanıtladı.

"GEZİP TOZMAYI ONDAN BİLDİM" Çobanlık mesleğini yürüttüğü öğrenilen Adem'e daha önce 5 kez kaçan Özgül, "Niye gidiyorsunuz Adem'e?" sorusuna "Gezmeyi tozmayı ondan bildim.

Yani bir anda bu da sıkmayı başlayınca beni... Çünkü Adem'in yanında gezmek tozmak... her yere gidiyordum." dedi.

KOCASI CANLI YAYINDA AFFETTİ Tartışmaların sonunda Özgül, eşine "Özür dilerim, bir ömür boyu seninle olmaya varım." dedi.