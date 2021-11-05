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  4. Her sıkıldığında eski sevgilisine kaçan kadın canlı yayında eşinden özür diledi! Eşi 100'üncü kez affetti

Her sıkıldığında eski sevgilisine kaçan kadın canlı yayında eşinden özür diledi! Eşi 100'üncü kez affetti

05.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağı programlarında akıllara durgunluk veren olaylar ele alınmaya devam ediyor. Daha önce 5 kez Adem isimli eski nişanlısına kaçan ve bu durumu çok sıkılmasına bağlayan Özgül isimli kadın, eşi Hasan'dan özür diledi. Hasan ise eşine çok aşık olduğunu söyleyerek Özgül'ü affetti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı.

CANLI YAYINDA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY!

Nikahlı eşi olmasına rağmen sık sık Adem isimli eski nişanlısına kaçan Özgül ismindeki kişi, Serap Paköz'ün sorularını yanıtladı.

"GEZİP TOZMAYI ONDAN BİLDİM"

"GEZİP TOZMAYI ONDAN BİLDİM"
Çobanlık mesleğini yürüttüğü öğrenilen Adem'e daha önce 5 kez kaçan Özgül, "Niye gidiyorsunuz Adem'e?" sorusuna "Gezmeyi tozmayı ondan bildim.
Yani bir anda bu da sıkmayı başlayınca beni... Çünkü Adem'in yanında gezmek tozmak... her yere gidiyordum." dedi.

KOCASI CANLI YAYINDA AFFETTİ

KOCASI CANLI YAYINDA AFFETTİ
Tartışmaların sonunda Özgül, eşine "Özür dilerim, bir ömür boyu seninle olmaya varım." dedi.
Özgül'ün kocası olan Hasan ise eşine çok aşık olduğuna söyleyerek onun özrünü kabul etti ve ikili tekrar bir araya geldi.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Resmen beyin hücrelerim yandı
ALLAH AKIL VERSİN İYİCE SAPITTINIZ
yine kaçar o durmaz

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