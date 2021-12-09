Holly Madison herkesin merak ettiği Playboy Malikanesi’nin sırlarını ifşa etti

Genç kızların ünlü olmak için ilk durakları olan Playboy, bir döneme şaşaalı partileri ile damga vurmuştu. Playboy güzeli diye anılan bir grup mankenin, Hugh Hefner ile aynı evde yaşadığı dönemde Hefner’in sevgilisi olan Holly Madison’dan şoke eden açıklamalar geldi. 41 yaşındaki model "Playboy Malikanesi"nde yaşananları anlattı.

Holly Madison, "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları) adlı belgesele konuk oldu. Holly Madison, belgeselde hem malikanenin hem de Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in kanatları altında geçirdiği yaşamı anlattı.