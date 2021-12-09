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Holly Madison herkesin merak ettiği Playboy Malikanesi’nin sırlarını ifşa etti

09.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li model Holly Madison bir dönem Playboy’un patronu olan Hugh Hefner'la yaşadığı aşkla gündemden düşmüyordu. "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları) adlı belgesele konuk olan Holly Madison yaşadıklarını tüm açıklığıyla anlattı.

Genç kızların ünlü olmak için ilk durakları olan Playboy, bir döneme şaşaalı partileri ile damga vurmuştu. Playboy güzeli diye anılan bir grup mankenin, Hugh Hefner ile aynı evde yaşadığı dönemde Hefner’in sevgilisi olan Holly Madison’dan şoke eden açıklamalar geldi. 41 yaşındaki model "Playboy Malikanesi"nde yaşananları anlattı.

Holly Madison, "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları) adlı belgesele konuk oldu. Holly Madison, belgeselde hem malikanenin hem de Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in kanatları altında geçirdiği yaşamı anlattı.

HOLLY MADISON PLAYBOY'UN SIRLARINI İFŞA ETTİ

2022 yılının ocak ayında ekrana gelecek olan "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları) adlı belgeselin konuklarından biri olan Holly Madison, 2001 ile 2008 arasında dergi için sayısız poz verdi. Bu süre içinde "Playboy Güzeli" olarak anılan Madison, o malikanenin sakinlerinden biri olduğu sırada yaşadıklarını açıkladı.

"BU BASKI ALTINDA KIRILDIĞIMI HİSSETTİM"

"BU BASKI ALTINDA KIRILDIĞIMI HİSSETTİM"
Bir dönem Hugh Hefner'ı sevgilisi olan Madison, o malikanede yaşadığı dönemde üzerinde müthiş bir baskı hissettiğini dile getirdi. Holly Madison, "Bu baskı altında kırıldığımı hissettiğim ve herkes gibi görünmem gerektiğini düşündüğüm bir noktaya geldim." şeklinde konuştu.

"ÖFKEDEN DELİRDİ"

"ÖFKEDEN DELİRDİ"
Holly Madison, altı ay boyunca hepsi dolgun ve kıvrımlı vücutlara sahip, sarı saçlı, birbirine benzeyen kadınlarla birlikte yaşadıktan sonra kendine güvenini artırmak için bir değişiklik yaptırdığını anlattı. Sırf bu yüzden saçlarını kestirdiğini söyledi Madison, Hugh Hefner'ın onu yeni saç modeliyle gördüğü zaman öfkeden deliye döndüğünü dile getirdi.
O onları anlatan Holly Madison, "Bağırıp, çağırmaya başladı ve bu saç modelinin beni yaşlı ve değersiz gösterdiğini söyledi." Dedi. Madison'ın bu anlattıklarını, Hugh Hefner'in arkadaşı Jonathan Baker da doğruladı. Baker, "Onun saçlarını kestirdiği zamanı hatırlıyorum. Hugh, bu yüzden çok mutsuz oldu." ifadelerini kullandı.
Madison ile birlikte "Girls Next Door" adlı şovda kamera karşısına geçen Bridget Madquardt da Hugh Hefner'in Madison'a karşı zaman zaman çok kaba olduğunu belirtti.
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