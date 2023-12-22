Hollywood yıldızı Vin Diesel'e soğuk duş: Hızlı ve Öfkeli 5 çekilirken iğrenç taciz iddiaları! "Elbisemi kaldırıp iç çamaşırımı indirmeye çalıştı"

Vin Diesel'in kendisine yardım etmesi için görevlendirilen eski asistanını baş başa kaldıklarında taciz ettiği iddiası Hollywood'a bomba gibi düştü. İddialarında ardından kovulan kadın hem yapım şirketine hem de Vin Diesel'e dava açtı.
TMZ'in aktardığı iddiaya göre eski asistan, yapım şirketi One Race Films tarafından Gürcistan'daki film çekimleri sırasında Diesel ile çalışmak üzere işe alındı. Asistan başlangıçta partiler düzenlemek ve Diesel'in ihtiyaçlarını karşılamakla görevliydi.
Davacı, yalnız kaldıklarında Diesel'in "göğüslerini ellediğini" iddia etti. Asistan ayrıca "birden fazla kadını eğlendirdiği" öne sürülen Diesel'in otel çıkışında paparazzilerden kaçmak için kendisinden yardım istediğini söyledi.
The Blast'in ulaştığı raporda, Diesel'in birkaç kez davacı tarafından durdurulmak istendiği iddia ediliyor. İfadede ayrıca Diesel'in kendisini zorla tutup göğüslerini ellediği, aynı zamanda elbisesini kaldırmaya ve iç çamaşırını indirmeye çalıştığı iddia edildi.
Belgede, kadının Diesel'in elinden kurtulmak için sürekli "mücadele ettiği" ve ona defalarca ona "hayır" dediği iddiası yer alıyor. Yine bir başka iddiaya göre eski asistan Diesel'i kızdırmaktan korkuyordu.
Söz konusu iddiaların patlak vermesinden kısa süre sonra ise Diesel'in kız kardeşi ve yapım şirketinin başkanının şirketin "fazladan yardıma" gereksinmediğini söyleyerek asistanı kovduğu konuşuluyor. Kadın ise "Vin Diesel'in cinsel saldırısına cesurca direndiği" için kovulduğuna inanıyor.