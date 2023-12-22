MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hollywood yıldızı Vin Diesel'e soğuk duş: Hızlı ve Öfkeli 5 çekilirken iğrenç taciz iddiaları! "Elbisemi kaldırıp iç çamaşırımı indirmeye çalıştı"

Hollywood yıldızı Vin Diesel'e soğuk duş: Hızlı ve Öfkeli 5 çekilirken iğrenç taciz iddiaları! "Elbisemi kaldırıp iç çamaşırımı indirmeye çalıştı"

22.12.2023 10:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü 56 yaşındaki aktör Vin Diesel cinsel taciz davasıyla şok yaşadı. Ünlü Hollywood yıldızının 2010 yılında Hızlı ve Öfkeli 5'in çekimleri eski asistanının zorla göğüslerini ellediği iddia ediliyor. Vin Diesel hakkındaki iğrenç iddialar bununla sınırlı da değil.

Vin Diesel'in kendisine yardım etmesi için görevlendirilen eski asistanını baş başa kaldıklarında taciz ettiği iddiası Hollywood'a bomba gibi düştü. İddialarında ardından kovulan kadın hem yapım şirketine hem de Vin Diesel'e dava açtı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

VIN DIESEL HAKKINDA İĞRENÇ İDDİALAR!

OTEL ÇIKIŞI YARDIM İSTEMİŞ

OTEL ÇIKIŞI YARDIM İSTEMİŞ

TMZ'in aktardığı iddiaya göre eski asistan, yapım şirketi One Race Films tarafından Gürcistan'daki film çekimleri sırasında Diesel ile çalışmak üzere işe alındı. Asistan başlangıçta partiler düzenlemek ve Diesel'in ihtiyaçlarını karşılamakla görevliydi.

Davacı, yalnız kaldıklarında Diesel'in "göğüslerini ellediğini" iddia etti. Asistan ayrıca "birden fazla kadını eğlendirdiği" öne sürülen Diesel'in otel çıkışında paparazzilerden kaçmak için kendisinden yardım istediğini söyledi.

İĞRENÇ 'İÇ ÇAMAŞIRI' İDDİASI

İĞRENÇ 'İÇ ÇAMAŞIRI' İDDİASI

The Blast'in ulaştığı raporda, Diesel'in birkaç kez davacı tarafından durdurulmak istendiği iddia ediliyor. İfadede ayrıca Diesel'in kendisini zorla tutup göğüslerini ellediği, aynı zamanda elbisesini kaldırmaya ve iç çamaşırını indirmeye çalıştığı iddia edildi.

Belgede, kadının Diesel'in elinden kurtulmak için sürekli "mücadele ettiği" ve ona defalarca ona "hayır" dediği iddiası yer alıyor. Yine bir başka iddiaya göre eski asistan Diesel'i kızdırmaktan korkuyordu.

İDDİALAR SONRASI KOVULDU

İDDİALAR SONRASI KOVULDU

Söz konusu iddiaların patlak vermesinden kısa süre sonra ise Diesel'in kız kardeşi ve yapım şirketinin başkanının şirketin "fazladan yardıma" gereksinmediğini söyleyerek asistanı kovduğu konuşuluyor. Kadın ise "Vin Diesel'in cinsel saldırısına cesurca direndiği" için kovulduğuna inanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Vin Diesel Hollywood cinsel taciz evlendi yaşında
En Çok Okunan Haberler
Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.