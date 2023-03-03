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  4. Hong Kong’da inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Hong Kong’da inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı! Alevler geceyi gündüze çevirdi

03.03.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong’ta inşaat halindeki bir gökdelende yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı çevrelerken bölge halkı panik dolu anlar yaşadı. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 5 seviye üzerinden 3 olarak derecelendirildi.

Çin’in Hong Kong şehrindeki Tsim Shua Tsui bölgesinde 42 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Gökdelendeki yangın yerel saatle 23.10 sularında başladı. 5 seviye üzerinde 3. derece olarak değerlendirilen olaya ilişkin olarak bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

ÇEVRE SAKİNLERİNE UYARILAR YAPILDI

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İtfaiye ekipleri çevrede yaşayan vatandaşların güvenlik amacıyla evlerinin kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını istedi. Yangın gökdelenin birçok katına sıçrarken, bazı katlarda alevlerin şiddetlendiği ve patlamalar yaşandığı belirtildi. Çevre sokaklara kıvılcımlar ve yanan bina kaplamaları düştü.

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Çok sayıda konutun ve alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede yangının sonrasında 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin yangın Hong Kong

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