Hong Kong’da inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Çin’in Hong Kong şehrindeki Tsim Shua Tsui bölgesinde 42 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Gökdelendeki yangın yerel saatle 23.10 sularında başladı. 5 seviye üzerinde 3. derece olarak değerlendirilen olaya ilişkin olarak bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

ÇEVRE SAKİNLERİNE UYARILAR YAPILDI

İtfaiye ekipleri çevrede yaşayan vatandaşların güvenlik amacıyla evlerinin kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını istedi. Yangın gökdelenin birçok katına sıçrarken, bazı katlarda alevlerin şiddetlendiği ve patlamalar yaşandığı belirtildi. Çevre sokaklara kıvılcımlar ve yanan bina kaplamaları düştü.

Çok sayıda konutun ve alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede yangının sonrasında 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemedi.