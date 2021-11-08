Hurda malzemelerle elektrikli bisiklet yaptı! Harcadığı parayı duyan kulaklarına inanamadı

"Çocukluğumdan bugüne kadar hep bir merakım var. Afganistan'da yaşarken güneş enerjisiyle çalışan bir araç yaptım. Orada daha önce böyle bir şeyi de kimse yapmamış. Burada da yapabilirim diye düşündüm. Malzemeleri topladım evimde yaptım. Malzemeleri alırken de eşim, altın takılarını bozdurup borç verdi."

Mustafa Muhammedi, "Hurdacılardan eski malzemeleri topladım, yeni birkaç malzemeyle de tamamladım. Çevredekiler motosikletimi görünce güzel olmuş diyorlar. Çocukluğumdan beri çizim yapıp, bir şeyler tasarlamak benim hobim haline geldi. Bunu yaparken eşim de yardım etti. Hatta bana altın takılarını bozdurup borç verdi. Bir sonraki projem de güneş enerjisiyle çalışan hibrit tekne olacak. Ama tabi malzeme ve bir atölye gerekiyor. Afganistan'da yaptığım aracı orada bırakmak zorunda kaldım. Bu da beni çok üzdü. Onu yapmak için 90 gün emek verdim. Çok güzel oldu ama maalesef buraya gelmek zorunda kaldık. Devlet bu araca izin verirse trafiğe kaydettireceğim" dedi. DHA