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  4. Hurda malzemelerle elektrikli bisiklet yaptı! Harcadığı parayı duyan kulaklarına inanamadı

Hurda malzemelerle elektrikli bisiklet yaptı! Harcadığı parayı duyan kulaklarına inanamadı

08.11.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan Konya'ya gelen 37 yaşındaki Mustafa Muhammedi, çalışmaya başladığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarında hurda malzemeler toplayarak kendisine elektrikli bisiklet yaptı. Tasarımı ve bazı malzemelerini kendisi yaparak 4 bin liraya mal ettiği bisikleti tamamlaması ise 50 gününü aldı.

Kısa sürede elektrikli bisiklet üretmenin mutluluğunu yaşayan Muhammedi, bunun ilk çalışması olmadığını söyleyerek Afganistan'dayken de güneş enerjisiyle çalışan araç yaptığını söyledi. İşte Muhammedi'nin o açıklamaları:

"Çocukluğumdan bugüne kadar hep bir merakım var. Afganistan'da yaşarken güneş enerjisiyle çalışan bir araç yaptım. Orada daha önce böyle bir şeyi de kimse yapmamış. Burada da yapabilirim diye düşündüm. Malzemeleri topladım evimde yaptım. Malzemeleri alırken de eşim, altın takılarını bozdurup borç verdi."

YENİDEN ÇİZİMLERE BAŞLADI

Evli 2 çocuk babası Mustafa Muhammedi, bir ahşap atölyesinde lazer kesim ustası olarak işe başladı. Afganistan'da kendi çizip, tasarımını yaptığı güneş enerjisiyle çalışan 2 kişilik aracını geride bırakıp Konya'ya gelmenin üzüntüsüyle yeniden çizimler yapmaya başladı.
Evden işe gidip gelebilmek için kendine bir elektrikli bisiklet tasarlayan Muhammedi hurda malzemeleri toparlayarak, elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı.
Mustafa Muhammedi, "Hurdacılardan eski malzemeleri topladım, yeni birkaç malzemeyle de tamamladım. Çevredekiler motosikletimi görünce güzel olmuş diyorlar. Çocukluğumdan beri çizim yapıp, bir şeyler tasarlamak benim hobim haline geldi. Bunu yaparken eşim de yardım etti. Hatta bana altın takılarını bozdurup borç verdi. Bir sonraki projem de güneş enerjisiyle çalışan hibrit tekne olacak. Ama tabi malzeme ve bir atölye gerekiyor. Afganistan'da yaptığım aracı orada bırakmak zorunda kaldım. Bu da beni çok üzdü. Onu yapmak için 90 gün emek verdim. Çok güzel oldu ama maalesef buraya gelmek zorunda kaldık. Devlet bu araca izin verirse trafiğe kaydettireceğim" dedi. DHA
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Anahtar Kelimeler:
Konya
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