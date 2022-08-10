Huzurevinde yaşayan bir kadın, 106. doğum gününde çıplak garson istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İngiltere’de yaşayan ve 106 yaşına adım atan yaşlı bir kadın doğum günü sürpriziyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Üç çocuğu, 7 torunu ve 6 torununun çocuğu bulunan Norah Shaw, yeni yaşında isteği üzerine yakışıklı bir garsonun kendisine ikram ettiği yiyecekleri yedi. Garsondan çok etkilendiğini dile getiren Shaw, “Uzun boylu ve çok çekiciydi. Göğsünde hiç kıl yoktu. Daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.