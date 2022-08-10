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Huzurevinde yaşayan bir kadın, 106. doğum gününde çıplak garson istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

10.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Norah Shaw isimli bir kadın 106. doğum gününde kaldığı huzurevinden kendisine yakışıklı bir garsonun hizmet etmesini istemişti. Yaşlı kadının doğum günü isteğini yerine getiren 67 yaşındaki Gill Shaw, annesinin özel günü için çıplak bir garson tuttu. Garsonun kendisine servis yaptığı anlardaki Norah Shaw’in mutluluğu sosyal medyada popüler oldu.

İngiltere’de yaşayan ve 106 yaşına adım atan yaşlı bir kadın doğum günü sürpriziyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Üç çocuğu, 7 torunu ve 6 torununun çocuğu bulunan Norah Shaw, yeni yaşında isteği üzerine yakışıklı bir garsonun kendisine ikram ettiği yiyecekleri yedi. Garsondan çok etkilendiğini dile getiren Shaw, “Uzun boylu ve çok çekiciydi. Göğsünde hiç kıl yoktu. Daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

“ARKASINI DÖNÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Doğum gününde yakışıklı bir garson istediğini söylediğinde şaka yaptığını dile getiren Shaw, “Aslında şaka yapmıştım. Çünkü gerçek olacağını düşünmemiştim. Ama hayatımın en güzel gününü yaşadım. Herkesin doğum gününde bu kadar keyif almasını umuyorum” diye konuştu.
Garsonun servis yaptığı sırada tamamen çıplak olduğunu fark etmediğini anlatan Shaw, “ Arkasını dönünce çok şaşırdım çünkü üzerinde iç çamaşırı yoktu. Oldukça eğlenceliydi. Sürekli kontrol etmek için ondan arkasını dönmesini istedim” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya çıplak adam
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