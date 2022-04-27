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İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

27.04.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızlarından Gülşen kızının doğum gününü paylaştı. İbrahim Tatlıses'ın torununu görenler beğeni yağdırırken poza ilk yorum Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi.

İbrahim Tatlıses'in kendi kadar çocukları da zaman zaman merak konusu oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tatlıses kısa süre önce gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i paylaşmıştı.

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

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Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı. Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi. Melek yeğenine "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

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İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in en ünlü çocuğu sıkça gündemde yer alan ve babası gibi şarkıcılıkta şansını deneyen İdo Tatlı'dır. En küçük çocuğu ise Elif Ada Tatlı'dır. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in ilk etapta kabul etmediği daha sonra barış sağladığı kızı Dilan Çıtak da şarkıcıdır.

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İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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