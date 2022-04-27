İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

İbrahim Tatlıses'in kendi kadar çocukları da zaman zaman merak konusu oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tatlıses kısa süre önce gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i paylaşmıştı.

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı. Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi. Melek yeğenine "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in en ünlü çocuğu sıkça gündemde yer alan ve babası gibi şarkıcılıkta şansını deneyen İdo Tatlı'dır. En küçük çocuğu ise Elif Ada Tatlı'dır. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in ilk etapta kabul etmediği daha sonra barış sağladığı kızı Dilan Çıtak da şarkıcıdır.

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.