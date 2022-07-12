MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu genç kız oldu! Son hali hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu genç kız oldu! Son hali hayran bıraktı

12.07.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses hem kızları ve oğulları hem de eski eşleriyle magazin gündeminde kendine çokça yer bulmuştu. İmparator lakaplı Tatlıses şimdi ise torunu Berfin ile gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıkan Berfin güzelliğiyle büyüledi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses geçtiğimiz haftalarda babasının paylaşımıyla gündem olmuştu. Bu kez Gülşen Tatlıses'in kızı Berfin sosyal medyada adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-07-12 081319
Gülşen Tatlıses

İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler hayran kaldı. Büyüyüp genç kız olan Berfin, güzelliğiyle beğeni topladı.

279140047_280316530856021_4852345910576646291_n
Berfin Karakeçili

Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili için "Tam bir esmer güzeli", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar"

Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar"

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi

20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.