İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu genç kız oldu! Son hali hayran bıraktı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses geçtiğimiz haftalarda babasının paylaşımıyla gündem olmuştu. Bu kez Gülşen Tatlıses'in kızı Berfin sosyal medyada adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
Gülşen Tatlıses
İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler hayran kaldı. Büyüyüp genç kız olan Berfin, güzelliğiyle beğeni topladı.
Berfin Karakeçili
Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili için "Tam bir esmer güzeli", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.
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