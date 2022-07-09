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İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti

09.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir ve Bilecik’te etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda kalırken bazı vatandaşların tüm eşyaları kullanılmaz hale geldi. Öte yandan Bilecik'te 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen sele kapıldı. Talihsiz kadın selden kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

ARAÇLAR YOLDA KALDI
Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.

TÜM EŞYALARI KULLANIMAZ HALE GELDİ

TÜM EŞYALARI KULLANIMAZ HALE GELDİ
Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesi’nde Ali Osman Çetinkaya’ya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi.
Bozan Mahallesi’nde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkisi ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi.
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Anahtar Kelimeler:
sel sel felaketi
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