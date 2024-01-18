İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor! Kate Middleton'un ardından Kral Charles da hastanelik oldu... Kral Charles'ın yerine kim bakacak?

Birleşik Krallık tahtının veliahtı Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton'un ameliyat olduğu haberi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Galler Prensesi'nin karın ameliyatı geçirdiği, "10 ila 14 gün" hastanede kalacağı ve Paskalya sonrasına kadar kraliyet görevlerine dönme ihtimalinin olası olmadığı açıklandı. Saray, Kate Middleton'un ameliyat olduğunun bilgisiyle birlikte Kral Charles'in gelecek hafta prostat ameliyatı geçireceğini doğruladı.
MYNET-DIŞ HABERLER Buckingham Sarayı'nda yapılan açıklamada Birleşik Krallık tahtının veliahtı Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton'un karın ameliyatı olduğu açıklandı. Ameliyatın ardından Middleton'un sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecine girdiği söylendi. Yetkililer tıbbi mahremiyet nedeniyle ameliyatın niteliğini açıklamadı ancak kanserle bağlantısının olmadığı söylendi. Aynı zamanda Kral Charles'ın da prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta ameliyat olacağı söylendi.
Londra Kliniği'nde gerçekleştirilen ameliyatın sonrasında Kate Middleton'un 10 ila 14 gün arasında hastanede tedavisinin devam edeceği ve bu süre içinde eşi Prens William'ın ona refakatçilik yapacağı söylendi. Prens William , yaklaşan Roma gezisini iptal etti ve eşinin hastanede kaldığı süre boyunca herhangi bir kraliyet görevini yerine getirmeyecek.
Galler Prensesi Kate Middleton'un doktorlarının verdiği tavsiyeye göre 2-3 ay dinlenmesi gerekiyor ve Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönmesi pek mümkün görünmüyor.
KRAL CHARLES DE GÖREVLERİNE BİR SÜRE ARA VERECEK
Buckingham Sarayı , Kral Charles'ın da prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta bir düzeltme işlemine tabi tutulacağını duyurdu. İyi huylu durumun tedavisi, kamuya açık görevlerini bir süreliğine erteleyeceği ancak anayasal görevlerini yerine getirmeye devam edebileceği anlamına geliyor.
Buckingham Sarayı, Kral hakkında yaptığı açıklamada, "Her yıl binlerce erkek gibi, Kral da prostat büyümesi için tedavi arıyor. Majestelerinin durumu iyi ve düzeltici bir prosedür için önümüzdeki hafta hastaneye gidecek. Kralın kamuoyu toplanmaları kısa bir süre toparlanma için ertelenecek." denildi.
Kral Charles , yurt dışındayken veya herhangi bir tıbbi tedavi görürken onun yerine geçmesi adına vekalet verebileceği isimler bulunuyor. Bu isimler verasat sırasında göre Galler Prensi William, Sussex Dükü Prens Harry, York Dükü Prens Andrew ve York Prensesi Beatrice olarak tahmin ediliyor. Ancak kraliyet ailesinin sadece çalışan üyelerinin listede yer alması gerektiği için Sussex Dükü Prens Harry, York Dükü Prens Andrew'ün yerlerine ise Prenses Anne ve Prens Edward eklendi. Kral Charles'ın acil durumlar dışında bu listedeki herhangi bir kişi göreve çağırması düşünülmüyor.
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