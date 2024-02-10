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    4. İstanbul'u gezen turist esnafın ısrarına dayanamadı! 'Bana dokunma' diyerek tepki gösterdi... Sosyal medyada gündem yarattı

    İstanbul'u gezen turist esnafın ısrarına dayanamadı! 'Bana dokunma' diyerek tepki gösterdi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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    Almanya'da geldiğini söyleyen bir turist İstanbul'u gezdiği sırada esnafın kendisine bir şeyler satmak için gösterdiği yoğun ilgiyi kameraya kaydetti. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde esnafın ısrarcı tavrına sinirlenen turist, "Bana dokunma uzaklaş. Bu çok iğrenç" diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul'a gezmek için gelen bir turistin yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Almanya'dan geldiğini söyleyen adam yürüdüğü sırada yanına yaklaşan esnafın hareketlerine önce anlam veremedi. Ardından ise durumu takipçilerine anlatmak isteyen adam, "Kameram açık olmasına rağmen geliyorlar. Beni rahatsız ediyorlar" dedi.

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    Esnafla konuşmaya başlayan turist, Almanya'dan geldiğini söyleyince esnaf Almanca kelimeleri sıraladı. Esnafın bir anda Almanca konuşması üzerine kahkahalar atan turist o anları kametaya kaydetti.

    Esnafın 'Tişört, ceket' diyerek dükkana doğru götürmek için koluna dokunarak hamle yapması üzerine turist, "Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bana dokunma uzaklaş" diyerek duruma tepki gösterdi.

    Esnafın yanından uzaklaşan turist, "İnanılır gibi değil. Geldiğin ülkeyi söylediğinde sana o dilde en az bir kelime olsa bile mutlaka cevap veriyorlar. Şu an İtalyanım deseydim kesin İtalyanca bir şeyler de derlerdi" diye konuştu.

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    sosyal medya turist
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