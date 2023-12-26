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  4. İşte yeni polis araçları! Bakan Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı: Bentley, Porsche, Mercedes, Audi…

İşte yeni polis araçları! Bakan Yerlikaya görüntüleriyle paylaştı: Bentley, Porsche, Mercedes, Audi…

26.12.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle özellikle organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar ivme kazanmıştı. Bu operasyonlarda çetelere ait 23 otomobil ele geçirilmişti. Bakan Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı ve markaları dikkat çeken o araçların artık polisin emrinde olduğunu duyurdu.

Son dönemlerde Yolyemezler'den Daltonlar'a, Comanchero'dan Sarallar'a Türkiye'de uzun süredir birçok çete çökertildi. Çetelerin kullandığı, bazıları lüks otomobiller artık polis teşkilatına hizmet verecek.


Keşfet

İŞTE YENİ POLİS ARAÇLARI

MARKALARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

MARKALARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yerlikaya sosyal medya hesabından suç örgütlerinden ele geçirilen otomobillerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerdeki araçların Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi marka olduğu görüldü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

MAHKEME KARARINI VERDİ

Paylaşımına düştüğü notta ise Yerlikaya şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL, POLİSİMİZİN EMRİNDE"

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL, POLİSİMİZİN EMRİNDE"

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır!

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil Ali Yerlikaya çete
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