Jenna Ortega ve Martin Freeman'ın seks sahnesi yaş farkı yüzünden eleştirildi! "İğrenç" yorumları

Miller's Girl filmindeki erotik sahneler sosyal medyada eleştiri topladı. Jenna Ortega ve Martin Freeman arasındaki seks sahnesinde oyuncular arasındaki yaş farkının 31 olması izleyiciler tarafından 'iğrenç' olarak nitelendirildi.
21 yaşındaki Jenna, kara komedi türündeki filmde 18 yaşındaki öğrenci Cairo Sweet'i canlandırırken, 52 yaşındaki Martin de onun öğretmeni Jonathan Miller rolünü üstleniyor.
Filmde, Jonathan'ın yaratıcı bir yazı ödevi vermesinin ardından Cairo'nun bir seks hikâyesi kaleme almayı seçmesiyle, ikili çok karmaşık ve uygunsuz bir ilişkiye giriyor.
Filmdeki şehvetli sahneler izleyicilerden 'rahatsız edici' yaş farkı nedeniyle tepki gördü. "Sanırım sonunda bu yaş farkı filmlerini izlemekten bıktım", "Hepsi iğrenç ve ben bundan bıktım", "Jenna Ortega ya da Martin Freeman bu filmi benim için kurtaramaz", "Rahatsız oldum" yorumlarından sonra filmin mahremiyet koordinatörü açıklama yaptı.
Koordinatör "Jenna Ortega ne yapmak istediğinden emindi ve çekimler sırasında tamamen desteklendi" dedi. Kristina Arjona hiçbir noktada 'sınırların aşılmadığı'nı vurguladı.
Kristina şunları söyledi: "Bu süreç boyunca pek çok kişi, Jenna'nın rahat olduğu şeylerle tutarlı olduğundan emin olmak için [Jenna] ile etkileşim halindeydi ve Jenna ne yapmak istediğinden çok kararlı ve çok emindi."