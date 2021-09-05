Jennifer Lawrence cinsellik itirafıyla gündemde! Uzun süredir seks yapmama sebebi...

Lawrence, katıldığı programda titizlikten ve insanlarla temas etmekten hoşlanmadığı için uzun süredir seks yapmadığını söyledi.

Başarılı birçok projede yer alan Jennifer Lawrence özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncunun, yaptığı açıklamalardan dolayı seks düşkünü gibi göründüğünü ancak durumun bambaşka olduğunu söylemesi de dikkat çekti.