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Jennifer Lawrence cinsellik itirafıyla gündemde! Uzun süredir seks yapmama sebebi...

05.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lawrence, oyunculuğunun yanında zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Oyuncu son cinsellik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı birçok projede yer alan Jennifer Lawrence özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Lawrence, katıldığı programda titizlikten ve insanlarla temas etmekten hoşlanmadığı için uzun süredir seks yapmadığını söyledi.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE..."

Ünlü oyuncunun, yaptığı açıklamalardan dolayı seks düşkünü gibi göründüğünü ancak durumun bambaşka olduğunu söylemesi de dikkat çekti.
Jennifer Lawrence açıklamasında "Cinsel ilişkiye girmeden önce partnerlerime test yaptırmalarını söylüyorum. Anlık mutluluklar için sağlığımı riske atmak bana mantıklı gelmiyor" dedi.
Lawrence, aynı zamanda hasta olmaktan korktuğu için insanlarla tokalaşmak bile istemediğini belirterek temizlik konusundaki hassasiyetini de belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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