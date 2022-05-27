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  4. Justin Bieber ve Hailey Baldwin tatilde yakalandı! Kötü günler geride kaldı

Justin Bieber ve Hailey Baldwin tatilde yakalandı! Kötü günler geride kaldı

27.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın model eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay geçici felç geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalbinde delik fark edildiği için ameliyat olan ünlü model ve şarkıcı eşi zor günleri geride bırakıp tatile çıktı.

Podyumların aranan isimleri arasında yer alan model Hailey Baldwin ve Justin Bieber tatilde görüntülendi. Meksika'da romantik bir gemi yolculuğunda görüntülenen çift tatilin tadını çıkardı.

Yatta birbirlerinden hiç ayrılmayan Justin Bieber ve Hailey Baldwin romantik anlar da yaşadı.

ROMANTİK ANLAR

Çift zor günleri geride bırakarak kafa dağıtmak için gözlerden uzak bir tatili seçti.
Model Hailey Baldwin geçtiğimiz mart ayında eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı. Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Baldwin, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

KALBİ DELİK ÇIKMIŞTI

KALBİ DELİK ÇIKMIŞTI
Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Baldwin daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı.
Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Hailey Baldwin daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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