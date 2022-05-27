Justin Bieber ve Hailey Baldwin tatilde yakalandı! Kötü günler geride kaldı

Podyumların aranan isimleri arasında yer alan model Hailey Baldwin ve Justin Bieber tatilde görüntülendi. Meksika'da romantik bir gemi yolculuğunda görüntülenen çift tatilin tadını çıkardı. Yatta birbirlerinden hiç ayrılmayan Justin Bieber ve Hailey Baldwin romantik anlar da yaşadı.

ROMANTİK ANLAR

Çift zor günleri geride bırakarak kafa dağıtmak için gözlerden uzak bir tatili seçti.

Model Hailey Baldwin geçtiğimiz mart ayında eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı. Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Baldwin, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

KALBİ DELİK ÇIKMIŞTI Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Baldwin daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı.